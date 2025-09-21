Unidad para las Víctimas entrega balance presupuestal: 37% ejecutado en 2025

Colombia

La Unidad para las Víctimas aseguró que todas sus decisiones contractuales y presupuestales se publican en los portales oficiales y están bajo vigilancia de los organismos de control, “sin procesos ocultos ni discrecionales”.

La institución respondió así a versiones que cuestionaban su gestión financiera y que, según la entidad, “no reflejan la realidad”. De acuerdo con el balance oficial, en lo corrido del año se registra una ejecución presupuestal del 37 %.

La Unidad afirmó que, gracias a la priorización del Gobierno, se ha alcanzado un récord histórico de cerca de 600.000 víctimas indemnizadas, con una inversión de 4,6 billones de pesos.

Solo en 2025 se han ordenado 29.042 indemnizaciones, de las cuales 25.970, el 87 % de la gestión anual, se realizaron en los últimos tres meses. Además, se han cumplido 3.025 pagos por sentencias judiciales y se ha brindado apoyo en especie y económico a más de 20.325 hogares.

La entidad también hizo un llamado a los organismos de control, a los grupos de representación de las víctimas y a la ciudadanía para que acompañen y verifiquen cada proceso, con el fin de que la opinión pública cuente con información clara y completa.

“La Unidad para las Víctimas continuará trabajando con rigor y compromiso para que cada recurso público llegue de manera efectiva a quienes han sufrido los efectos del conflicto armado en nuestro país”, concluyó el comunicado.