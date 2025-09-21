Tunja

Tunja abre espacio de formación para fortalecer la autonomía económica de mujeres rurales

La Alcaldía de Tunja, en alianza con el Ministerio de Agricultura, desarrollará los días 23 y 24 de septiembre una jornada de capacitación para mujeres campesinas, enfocada en educación financiera, autonomía económica y buenas prácticas agrícolas.

Foto I Archivo

Foto I Archivo

Caracol Radio

Felipe Carreño

La Alcaldía de Tunja, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, anunció una jornada de formación dirigida a mujeres rurales, con especial atención a quienes son cabeza de hogar. La capacitación se realizará los días 23 y 24 de septiembre, en la Casa Gustavo Rojas Pinilla, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y tiene como objetivo fortalecer destrezas productivas y financieras que permitan cimentar la autonomía y sostenibilidad económica de las participantes.

El programa incluirá contenidos en educación financiera, autonomía económica y buenas prácticas agrícolas, además de fomentar la asociatividad entre las mujeres campesinas y su participación en cadenas productivas y comerciales de la región. De acuerdo con la Unidad de Gestión de Desarrollo Agropecuario de Tunja, la iniciativa busca impulsar el liderazgo femenino en el sector rural y consolidar un modelo de crecimiento económico sostenible en el municipio.

