Max Verstappen gana en Bakú, en mal día para McLaren: Así quedó la clasificación de la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen, cuádruple campeón del mundo, hizo gala de su categoría y ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Bakú, donde los líderes de la clasificación mundial, McLaren, tuvieron una mala jornada.

El podio de la jornada lo completaron el inglés George Russell y el español Carlos Sainz, quien consiguió su primer podio con Williams y el vigésimo octavo desde que se encuentra en la máxima categoría del automovilismo.

Verstappen, que había salido desde la ‘pole’, elevó a 67 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina al ganar en la pista de la capital azerbaiyana. El neerlandés solo es superado en este registro por el británico Lewis Hamilton, con 105 triunfos, y por el alemán Michael Shcumacher, con 91 victorias.

Mal día para McLaren

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que abandonó por accidente -sin lamentar daños personales- en la primera vuelta, sigue líder del Mundial, con 324 puntos, pero ahora con 25 de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, que este domingo concluyó séptimo, sin aprovechar al máximo el tropiezo de su compañero de equipo.

Así quedó el campeonato mundial

1) Oscar Piastri (McLaren): 324 Puntos

2) Lando Norris (McLaren): 299

3) Max Verstappen (Red Bull): 255

4) George Russell (Mercedes): 212

5) Charles Leclerc (Ferrari): 165

6) Lewis Hamilton (Ferrari): 121

Próxima carrera

La próxima parada de la Fórmula 1, 18 en el calendario, será el Gran Premio de Singapore. Del 3 al 5 de octubre retornará la actividad en el circuito Airlines Singapore