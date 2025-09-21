Linda Caicedo, desatada con Real Madrid: aportó en goleada por Liga

Linda Caicedo atraviesa un gran presente con Real Madrid, pues durante la semana aportó con un gol y una asistencia en la goleada 3-0 al Frankfurt de Alemania en Champions.

Tras esta presentación, su director técnico, Pau Quesada, destacó su ambición en rueda de prensa, y afirmó:

“Desde el primer día vi su ambición, quiere ser la mejor del mundo. Pero me quedo sobre todo con su esfuerzo en la presión y el repliegue. Desde la izquierda genera muchas situaciones de uno contra uno y ahora estamos trabajando en que pueda ir hacia dentro para conectar con Bruun y permitir que Dabritz pueda descender”, aseguró sobre la colombiana.

Asistencia de Linda Caicedo en Liga

La fecha 4 del campeonato doméstico cruzó a Real Madrid ante Deportivo La Coruña, en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El resultado favoreció 4-0 a ‘La Casa Blanca’.

La vallecaucana de 20 años ingresó al 72’, cuando el compromiso estaba 3-0, y habilitó a Athenea del Castillo para sellar la victoria. Así fue su impacto en el marcador:

Próximo partido de Linda con Real Madrid

Real Madrid escaló al quinto puesto de la Liga Española Femenina con 7 puntos, y está a 5 de Barcelona, que es líder. Durante la siguiente jornada, el equipo de Linda Caicedo visitará a Tenerife, el domingo 28 de septiembre, desde las 10:30 am.