Linda Caicedo, gol y asistencia en clasificación del Real Madrid a la fase de liguilla de Champions
El club español goleó 3-0 al Frankfurt de Alemania, en el juego de vuelta de la tercera fase del certamen.
Linda Caicedo fue la gran figura en la goleada del Real Madrid 3-0 sobre el Eintracht Frankfurt de Alemania, en el juego de vuelta de la tercera ronda de la Liga de Campeones femenina. La colombiana marcó un gol y dio una asistencia.
El equipo español revalidó su triunfo 2-1 conseguido en suelo alemán, avanzando a la fase de Liga del máximo certamen continental de clubes con el marcador global de 5-1.
Linda, inicialista y en el terreno de juego durante 77 minutos, protagonizó una espectacular jugada a los 34 minutos, recibiendo una pelota en campo propio y protagonizando una escapada en solitario hasta el área rival, donde terminó dejando sola ante el arco a la danesa Signe Bruun, quien definió de primera de pierna derecha.
A los 60 minutos, la vallecaucana de 20 años cerró su buena noche con un gran gol, cerrando una buena acción colectiva tras un pase de taco de Sheila García. Con el juego resulto, la colombiana fue reemplazada al minuto 77 por Athenea del Castillo.
La fase de Liga de la Liga de Campeones femenina estará comenzando próximamente. Este viernes se llevará a cabo el sorteo de la fase de Liga, adoptando el mismo formato que el torneo masculino pero con una menor cantidad de equipos.