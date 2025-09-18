Linda Caicedo, gol y asistencia en clasificación del Real Madrid a la fase de liguilla de Champions

Linda Caicedo es reconocida por sus compañeras del Real Madrid tras su gran actuación. (Photo by Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Linda Caicedo fue la gran figura en la goleada del Real Madrid 3-0 sobre el Eintracht Frankfurt de Alemania, en el juego de vuelta de la tercera ronda de la Liga de Campeones femenina. La colombiana marcó un gol y dio una asistencia.

El equipo español revalidó su triunfo 2-1 conseguido en suelo alemán, avanzando a la fase de Liga del máximo certamen continental de clubes con el marcador global de 5-1.

Linda, inicialista y en el terreno de juego durante 77 minutos, protagonizó una espectacular jugada a los 34 minutos, recibiendo una pelota en campo propio y protagonizando una escapada en solitario hasta el área rival, donde terminó dejando sola ante el arco a la danesa Signe Bruun, quien definió de primera de pierna derecha.

Linda Caicedo y una jugada solo al alcance de las mejores del mundo.



¡Qué futbolista! 🤍🇨🇴

pic.twitter.com/g4oot53MkI — madridistaReal (@RMadridistaReal) September 18, 2025

A los 60 minutos, la vallecaucana de 20 años cerró su buena noche con un gran gol, cerrando una buena acción colectiva tras un pase de taco de Sheila García. Con el juego resulto, la colombiana fue reemplazada al minuto 77 por Athenea del Castillo.

Y la colombiana Linda Caicedo remata su gran partido marcando gol después de una gran jugada colectiva. #HalaMadrid | #UWCL pic.twitter.com/uAWJanwbDv — 🤍 Misa 🤍 Malena Ortiz (@Misa_CF) September 18, 2025

La fase de Liga de la Liga de Campeones femenina estará comenzando próximamente. Este viernes se llevará a cabo el sorteo de la fase de Liga, adoptando el mismo formato que el torneo masculino pero con una menor cantidad de equipos.