Linda Caicedo, junto a Mbappé, Bellingham y Vinicius, presentan la nueva camiseta del Real Madrid

Real Madrid dio a conocer la que será su tercera camiseta para la temporada 2025-2026, la cual, al igual que otros grandes clubes europeos patrocinados por la internacional Adidas, seguirá bajo el formado de Adidas Originals.

La prenda será de color azul, contrastando con el tradicional blanco de la primera indumentaria y el gris oscuro que luce la segunda indumentaria Merengue.

Linda, entre las grandes figuras del Real Madrid

El club español oficializó la nueva camiseta a través de sus redes sociales, junto a distintas imágenes con sus principales figuras como modelos Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Thibaut Courtois. Entre las representantes del equipo femenino se encuentra la colombiana Linda Caicedo.

Linda, goleadora de la Selección Colombia en la pasada Copa América de Ecuador con 4 anotaciones, modela la camiseta en distintas imágenes, una ella sola y otra acompañada del inglés Bellingham y el brasileño Éder Militao.

Linda Caicedo luciendo la nueva camiseta del Real Madrid Ampliar

¿Cuánto cuesta la camiseta del Real Madrid?

La nueva camiseta del Real Madrid tiene un costo en Colombia de $429.950. Ya se encuentra disponible en la tienda virtual de Adidas y se espera que próximamente llegue a las tiendas físicas de la multinacional.

¿Cuándo volverá a jugar Linda Caicedo con el Real Madrid?

Linda Caicedo se encuentra actualmente en un periodo de vacaciones y próximamente se integrará nuevamente al Real Madrid, que comenzará los amistosos de pretemporada el próximo 17 de agosto, cuando se enfrente al Unión Berlín en territorio alemán.