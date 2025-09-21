Cero homicidios durante Amor y Amistad en Barranquilla: autoridades destacaron buen comportamiento

Operativos durante fin de semana de Amor y Amistad. Foto: Policía de Barranquilla

Durante la celebración de Amor y Amistad este fin de semana, se registraron cero homicidios, es decir, una reducción de hasta el 100% con respecto al año anterior, así lo indicó la Policía.

“Quiero felicitar a todos los barranquilleros por el buen comportamiento en este fin de semana de Amor y Amistad”, expresó el alcalde Alex Char.

Según la Policía, este balance se debe también a la “efectividad de las estrategias” que se implementaron en la ciudad duranta este fin de semana en prevención.

“Este balance positivo se alcanzó gracias al despliegue de 1.600 uniformados, quienes realizaron patrullajes constantes, controles de tránsito, vigilancia permanente en los principales puntos de encuentro y zonas comerciales”, indicó la Policía.

Otro balance

Durante este fin de semana se realizaron 27 capturas de personas por diferentes delitos, además 156 personas fueron conducidas y se establecieron 363 medidas correctivas.

“Seguiremos desplegando toda nuestra capacidad operativa, sin descanso, acompañando a los barranquilleros con la fuerza institucional para que Barranquilla siga siendo una ciudad segura, donde la gente pueda celebrar con tranquilidad”, indicó Char.