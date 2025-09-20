Procuraduría exige acciones urgentes para enfrentar la crisis por inundaciones en La Mojana

La obra que se ejecuta en La Mojana es de emergencia: Carlos Carrillo, director de la UNGRD. Foto: UNGRD.

Colombia

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adoptar medidas inmediatas frente a la grave situación que viven los habitantes de La Mojana, región del Caribe colombiano afectada desde hace años por inundaciones recurrentes, agudizadas tras la ruptura del dique de Caregato en 2021.

Durante un Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres extraordinario, convocado por la Procuraduría, se revisaron los avances de las obras ejecutadas y se insistió en la necesidad de una solución integral y estructural que frene la pérdida de viviendas y cultivos, el aislamiento de las veredas, el desplazamiento de familias y el deterioro de la economía local.

Como resultado del encuentro, el Ministerio del Interior asumirá la articulación entre las entidades responsables de las obras, para garantizar estrategias que permitan atender a las comunidades.

La Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial de la Procuraduría también adelantó una mesa de trabajo con el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, enfocada en diseñar un plan de acción conjunto.

Además, se acordó realizar en los próximos días una visita a La Mojana para escuchar directamente a las comunidades afectadas y verificar las acciones en terreno.

Con este llamado, la Procuraduría busca acelerar una respuesta que permita mitigar de manera definitiva una problemática que, por más de cuatro años, ha puesto en riesgo la vida, la seguridad y la economía de miles de familias.