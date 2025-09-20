Nueva derrota de Wolverhampton en la Premier League y un colombiano lesionado

Wolverhampton atraviesa una de sus peores épocas en el fútbol inglés, este sábado 20 de septiembre perdió 3-1 ante Leeds en condición de local, es colero del campeonato sin un solo punto y producto de cinco derrotas consecutivas.

En el desarrollo del juego parecía que esta vez la historia sería diferente, a los 8′ minutos de compromiso el centrocampista checo, Ladislav Krejčí, anotó el primero del partido y puso a ganar parcialmente al equipo dirigido por el técnico Vítor Pereira.

La alegría duró poco, pues antes de que finalizara el primer tiempo ya ganaba Leeds 3-1. Las anotaciones fueron de Dominic Calvert-Lewin, Anton Stach y Noah Okafor, en solo 14 minutos, pues estas tres anotaciones fueron entre el minuto 31 y 45′, tiempo en el que la defensa de los Wolves se vio muy mal parada.

¿Cómo le fue a los colombianos?

El defensa central, Yerson Mosquera, fue inicialista para este compromiso, sin embargo, tuvo que ser sustituido a las 72′ minutos de juego, por claras molestias físicas que se vieron en el terreno de juego, encendiendo así las alarmas en el club ante una posible lesión.

Por su parte, Jhon Arias, que llegó como refuerzo para esta temporada del equipo inglés, tras una excelente participación en el Mundial de Clubes con Fluminense, aún no logra consolidarse. El volante colombiano fue suplente e ingresó al minuto 72′, cuando el partido ya estaba totalmente liquidado y poco pudo hacer para cambiar la historia.

Vítor Pereira sobre el compromiso...

En declaraciones en la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador portugués habló sobre el momento de los fichajes del club. “Necesitan tiempo para adaptarse al ritmo, la intensidad y la calidad de la liga”.

“No es fácil venir de otras ligas y empezar a rendir. Fer López tiene mucha calidad técnica, pero jugar en la liga española no es lo mismo que jugar en la Premier League. Todo es diferente: el ritmo, el contacto, la presión, los árbitros. Necesita tiempo para adaptarse. Puedo hablar de otros jugadores", aclaró Vítor Pereira, tras las constantes críticas a las recientes contrataciones del equipo.

“Al final, necesitamos obtener resultados y convivir con la presión. Confío en el carácter de mi equipo; tenemos un grupo muy bueno. Están tan decepcionados como yo y la afición, pero creo firmemente que con trabajo, con un buen resultado, todo puede cambiar”, comentó Pereira sobre lo que viene para la institución.

En la siguiente jornada de la Premier League, el equipo de los colombianos deberá recibir en su casa a Tottemham. Un duro reto, ante el segundo en la tabla de posiciones.