Fútbol

🔴 EN VIVO: Hoffenheim vs. Bayern Múnich de Luis Díaz en Bundesliga: siga acá el minuto a minuto

El jugador colombiano enfrentará su cuarto compromiso con el equipo alemán en la Bundesliga.

Bayern Munich /Getty Images

Bayern Munich /Getty Images / Stefan Matzke - sampics

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad