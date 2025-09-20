🔴 EN VIVO: Hoffenheim vs. Bayern Múnich de Luis Díaz en Bundesliga: siga acá el minuto a minuto

<b>Bayern Múnich regresa al torneo local</b> tras haber salido victorioso del primer partido de <b>Champions League </b>ante Chelsea en calidad de local. El equipo es primero del torneo, tras haber ganado los tres partidos jugados, sin embargo, <b>va por su cuarta victoria en línea como visitante</b>. Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/17/en-vivo-bayern-munich-vs-chelsea-siga-aca-a-luis-diaz-en-el-partidazo-por-champions-league/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/17/en-vivo-bayern-munich-vs-chelsea-siga-aca-a-luis-diaz-en-el-partidazo-por-champions-league/">Bayern Múnich de Luis Díaz superó al Campeón del Mundo en Champions League</a><b>El equipo del Luis Díaz tiene al frente a</b> <b>Hoffenheim</b>, que marcha sexto con 6 unidades, resultado de dos victorias y una derrota, digno rival para el demoledor Bayern. Cabe resaltar la presencia del delantero <b>Fisnik Asllani, quien marcó doblete en la victoria del local 4-2 a Unión Berlín </b>y podría causar problemas en la defensa. También, el jugador colombiano <b>Luis Díaz podría romper un récord histórico en el club alemán</b>. Si llegase a marcar gol durante este compromiso, sería el primer futbolista en la historia de la institución en anotar en las primeras cuatro fechas del torneo local. Ya que convirtió gol ante <b>RB Leipzig</b>, Augsburgo y en la más reciente victoria 5-0 ante Hamburgo, donde puso en cuarto. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/18/luis-diaz-arrepentido-de-no-fichar-por-barcelona-el-colombiano-destapo-su-presente-en-bayern/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/18/luis-diaz-arrepentido-de-no-fichar-por-barcelona-el-colombiano-destapo-su-presente-en-bayern/"><b>¿Luis Díaz, arrepentido de no fichar por Barcelona? El colombiano destapó su presente en Bayern</b></a>Este emocionante duelo, entre <b>Hoffenheim VS. Bayern Múnichse </b>jugará en el estadio de PreZero Arena del conjunto local, con capacidad para 30.164 expectadores.