Autoridades denuncia manipulación armada contra campesinos en La Plata, Huila

Neiva

Unidades del Ejército Nacional desplegadas en la vereda Los Sauces, municipio de La Plata, Huila, reportaron un grave hecho de presión contra comunidades campesinas. La misión consistía en reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad en esta región, considerada estratégica para la movilidad de grupos armados ilegales.

Durante el desarrollo de las operaciones, aproximadamente 500 personas provenientes de varias veredas fueron llevadas a participar en una asonada contra dos pelotones. Según inteligencia militar, estas comunidades actuaron bajo intimidaciones del grupo armado residual Hernando González Acosta, que les exigió bloquear el avance de las tropas.

El coronel Henry Herrera Arenas, comentó que “los campesinos fueron amenazados con desplazamientos forzados y asesinatos selectivos si no obedecían las órdenes criminales. En medio de la situación, los militares fueron obligados a trasladarse en vehículos particulares hacia el centro poblado de Belén, en La Plata. Estas acciones hacen parte de una estrategia de control territorial del grupo residual, que busca fortalecer economías ilícitas mediante extorsiones, secuestros y homicidios”.

Ampliar

La Novena Brigada rechazó categóricamente estos actos de presión que vulneran los derechos de la población civil. El Ejército Nacional hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para acompañar los procesos de verificación y respaldar a las comunidades. Al mismo tiempo, anunció que denunciará estos hechos ante las autoridades competentes para garantizar la protección de la ciudadanía rural.