JEP cita a exintegrantes del Batallón Tarqui por casos de homicidios en Boyacá
La Jurisdicción Especial para la Paz convocó a 34 comparecientes a una audiencia de seguimiento para verificar compromisos de verdad y garantizar la participación de las víctimas en el Caso 03.
Sogamoso
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expidió la Resolución 2706 del 19 de agosto de 2025, mediante la cual convoca a una audiencia de seguimiento a 34 exintegrantes del Batallón de Artillería N.°1 “Tarqui” de Sogamoso.
La diligencia se enmarca en el Caso 03, que investiga homicidios y desapariciones ocurridos entre 2000 y 2008 y que habrían sido presentados como bajas en combate.
De acuerdo con el documento, la audiencia tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los comparecientes, consolidar sus aportes a la verdad y evaluar las medidas adoptadas frente a las exigencias del régimen de condicionalidad.
La resolución también resalta la necesidad de contrastar la información entregada por los exintegrantes de la fuerza pública con los relatos de las víctimas.
La JEP dispuso que en el proceso participen las víctimas acreditadas y sus representantes, quienes podrán formular observaciones frente a las versiones presentadas por los comparecientes. Asimismo, la audiencia permitirá definir nuevas medidas restaurativas y avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad de los comparecientes dentro de los hechos investigados.