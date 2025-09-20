Empresariado colombiano define su papel en elecciones de 2026

El tercer día del Festival de las Ideas 2025 tuvo como eje el debate sobre el papel del sector privado en la democracia. Desde Villa de Leyva, empresarios y líderes coincidieron en que el rol del gremio es decisivo para garantizar confianza, participación y estabilidad en la vida democrática.

La discusión comenzó con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, subrayando la importancia de la libre expresión en un país polarizado, para él “todos deberíamos poder decir lo que pensamos sin miedo, decir lo que sentimos sin temer retaliaciones violentas”.

En su concepto, para hacer frente a la polarización que vive el país se requiere impulsar la asociatividad de los pequeños empresarios. Se trata, insistió, de una estrategia esencial para ampliar su alcance y consolidar su voz en el debate público sin ser víctima de estigmas que mengüen su aporte a la nación.

Por su parte y como complemento a lo dicho, Sylvia Escovar, miembro de la Junta Directiva del Sector Empresarial, afirmó que “el privado siempre debe ser un actor activo en la política, es un gran tren que lleva desarrollo”. A su juicio, el sector privado no puede quedarse al margen y debe pasar del temor a la acción, construyendo espacios colectivos de incidencia.

En esa misma vía, Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de BAT Colombia, destacó que la estabilidad empresarial impacta en la vida social, siendo este, para él, un ejemplo de lo que Escovar mencionó como iniciativas empresariales: “Las empresas son un factor de estabilidad, una empresa le da tranquilidad a una familia, a una comunidad”.

Restrepo añadió que la gobernanza corporativa es garantía de tranquilidad frente a escenarios de crisis.

Retos frente a polarización y responsabilidad social

Para Bruce Mac Master, Director de la ANDI, una economía estable impulsa también una democracia estable. | Foto: Prisa Media Colombia Ampliar

El debate también abordó la necesidad de combatir la desconfianza y la estigmatización hacia el sector privado. En su turno, Sylvia Escovar advirtió que “por temas ideológicos se ha estigmatizado a las empresas, se cree que están manipulando las cosas bajo cuerda y no es así”. Por ello insistió en que hoy se busca unidad nacional y no división.

En materia social, la periodista Claudia Palacios señaló que las organizaciones privadas pueden incidir en temas de género, que para ella están en deuda en este Gobierno. “Para las próximas elecciones hay una oportunidad en materia de políticas de género, el empresariado puede aportar con pedagogía a la ciudadanía de cómo entender este tema”.

En suma, el panel coincidió en que la participación del sector privado no se limita a financiar campañas, sino que incluye apoyar la alfabetización democrática, respaldar medios de comunicación independientes y facilitar la participación ciudadana para reducir la abstención electoral.