Consejo de Estado ordena a Petro borrar trino contra ANDI; Bruce Mac: “uno no puede decir cualquier cosa”

El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro retirar un trino publicado el 19 de marzo de 2025 contra la Andi, al considerar que vulneraba el derecho al buen nombre del gremio.

En el mensaje, el mandatario acusaba a la asociación de actuar por odio étnico, defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores.

Adicionalmente, cabe destacar que se determinó que esas afirmaciones no tenían sustento fáctico ni probatorio y podían afectar la reputación empresarial.

Por ende, el tribunal ordenó eliminar el trino, retractarse públicamente y mantener esa retractación publicada durante diez días. En este contexto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master pasó por los micrófonos de la ‘La Luciérnaga’ para profundizar en este tema.

¿Cuáles son las reacciones iniciales sobre la decisión del Consejo de Estado?

En principio, Mac Master explicó que la decisión de acudir a la justicia se dio porque la Andi consideró necesario que un tribunal evaluara si era correcto que el presidente hiciera las afirmaciones en su contra. “Por eso le pedimos a la justicia que lo evaluara, y terminó diciéndole a Petro que no lo podía decir”, agregó.

Adicionalmente, señaló que el fallo del Consejo de Estado demostró que existieron expresiones que no podían aceptarse y que, en consecuencia, se debía ordenar al mandatario retirar la publicación. También sostuvo que él no repetiría las acusaciones del presidente porque la misma tutela ya las recoge, pero advirtió que se trataba de calificativos duros contra la organización.

Por otra parte, frente a la pregunta sobre si el presidente acata la decisión judicial, Mac Master recordó que la Andi había pedido una retractación desde el inicio, pero la respuesta de la Casa de Nariño fue que esas expresiones hacían parte del debate político y de la libertad de expresión. No obstante, el alto tribunal reiteró que esa libertad tiene límites claros.

“Uno no puede decir cualquier cosa de cualquier persona, y que justo el presidente de la República, por la capacidad que tiene de llegarle a tanta gente, por el volumen de su micrófono, por decirlo de alguna forma, tiene que tener más cuidado, inclusive que el resto de ciudadanos”, dijo.

¿La Andi considera que el presidente Petro ha llegado al límite, frente a su discurso contra los empresarios?

Mac Master hizo énfasis en que las diferencias con el presidente no radican en tener ideas opuestas, sino en la forma de expresarlas.

Del mismo modo, aclaró que la Andi siempre ha procurado debatir sin ataques personales, sin descalificaciones ni señalamientos, enfocándose exclusivamente en las ideas y en los proyectos de ley o declaraciones con los que no están de acuerdo.

“No vamos a atacar personalmente a Petro, que es, de alguna forma, la observación grande que se hace en este proceso”, afirmó.

También resaltó que esa postura se mantendrá firme, defendiendo el debate sin agresiones. Frente a la posibilidad de una rectificación por parte de Gustavo Petro, Mac Master admitió no saberlo y recalcó que el mandato judicial corresponde al presidente, quien debe responder ante la justicia.

¿Cuáles son las propuestas de Mac Master, en el contexto del ‘Festival de las Ideas’?

Mac Master destacó la importancia del festival, al que ha asistido en casi todas sus versiones. Además, resaltó que en esta ocasión coincide con un periodo electoral decisivo.

El presidente de la Andi dijo que el gran reto del momento es garantizar que los colombianos puedan votar de manera libre y responsable, para lograr una buena selección de líderes y tomar decisiones acertadas.

También subrayó que el país enfrenta preocupaciones relevantes como los temas fiscales, el sistema de salud, la energía, en especial el gas natural, y la seguridad territorial.

Finalmente, para Mac Master, asegurar elecciones en paz será la principal herencia de este gobierno. “En este momento, como colombianos, debemos sacarle lo máximo a los cerebros bien intencionados, para tratar de sacar adelante mil cosas que tenemos”, concluyó.