Gte de Hospital Infantil de Manizales dice que no abrirá servicios a Nueva EPS hasta recibir pagos

La petición que hacen desde el Hospital Infantil de Manizales es que la Nueva EPS cumpla con sus obligaciones contractuales, ya que hasta el momento no se reportan giros. Aunque actualmente, hay 12 afiliados de Nueva EPS internados recibiendo atención en el ’hospitalito’, el gerente Juan Carlos Gómez, asegura que es por la voluntad de la Cruz Roja y el centro hospitalario, pero aclara que no atendrán a los afiliados de la entidad promotora de salud.

“Lamentablemente tomamos esta suspensión de servicios, pero no reabriremos hasta que Nueva EPS cumpla porque no pedimos un favor y tampoco pedimos caridad, simplemente el cumplimiento de unas obligaciones que no ha realizado. Esa gente se parece a la canción de Shakira, son ciegos, sordos y mudos, de manera que seguiremos esperando su pronunciamiento en algún momento y siguen nuestras puertas abiertas para atenderlos”.

El gerente Juan Carlos cuenta que gracias a la voluntad de la Cruz Roja y del mismo centro hospitalario, atienden a 12 pacientes de Nueva EPS que están hospitalizados, pero recalca que cierran sus servicios hasta nueva orden. “El cierre afecta a casi 30 pacientes diarios, alrededor de 300 cirugías y unas 3.500 consultas mensuales y otra serie de servicios como la unidad de cuidados intensivos, laboratorio, entre otros”.

La deuda pasó de $ 6.000 millones a $ 18.000 millones, por lo que Gómez lamenta que la intervención del gobierno Petro ha perjudicado a miles de usuarios, además, subraya que “los niños son de protección especial, pero parece que son de abandono especial”.

El Hospital Infantil Rafael Henao Toro de Manizales es una de las siete instituciones pediátricas vigentes en Colombia que atiende a la población de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle, entre otros departamentos.