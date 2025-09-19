Vía al Llano: comienza la circulación de vehículos de transporte público y de carga

Beneficios para que los habitantes no paguen peaje en la vía al llano: ¿Cómo acceder?

Este sábado 20 de septiembre, Coviandina, la concesión encargada de la vía al Llano, anunció que se iniciará la Fase 1 y la Fase 2 del Plan de Contingencia para permitir el paso de vehículos que quedaron represados en el sector de Chipaque debido a los derrumbes.

Está prueba piloto fue aprobada por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las alcaldías de Chipaque, Une, Quetame y Guayabetal, las Direcciones de Tránsito y Transporte de las seccionales Meta, Cundinamarca y Bogotá, la Secretaría de Movilidad de Villavicencio y Coviandina.

¿Cómo se aplicará esta medida?

Se definieron dos horarios para implementar estas fases:

Desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. transitan automóviles, camionetas, camperos, camiones de 2 ejes, buses y busetas de transporte público

transitan automóviles, camionetas, camperos, camiones de 2 ejes, buses y busetas de transporte público Desde las 6:00 pm hasta las 6:00 a.m. transitan vehículo categoría 5 (camiones de 3 y 4 ejes), categoría 6 (camión de 5 ejes), categoría 7 (camión de 6 o más ejes).

Este paso de vehículos tendrá dos puntos de control para monitorear que se cumplan las franjas horarias que estarán en las siguientes ubicaciones:

En Sentido Villavicencio - Bogotá: K85+600 - Llano Lindo.

En Sentido Bogotá - Villavicencio: PK00+000 y el semáforo de El Uval.

“Quienes no lo hagan en el horario correspondiente deberán abstenerse de permanecer en los puntos de control para evitar congestiones. Se recomienda llegar como máximo una hora antes del inicio de su franja horaria”, advirtieron desde Coviandina.

Asimismo, de manera excepcional y mientras esté vigente la medida, se autorizará la circulación de vehículos con cargas extradimensionadas únicamente en el horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Estos vehículos no podrán superar una longitud total de 21 metros.

Se priorizará el paso subiendo por esta vía por lo que se dejará en promedio de 30 a 45 minutos bajando (según el volumen de tráfico en ese sentido), mientras que subiendo se dejarán entre 2 horas y hasta 2:30 horas.

Vehículos con prioridad y medidas especiales: