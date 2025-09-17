Gobernadora del Meta citó a congresistas para trabajar en soluciones en la vía al Llano

La vía al Llano ya completa 12 días cerrada debido a los derrumbes en el sector de Chipaque que han dejo incomunicados el centro del país con 7 departamentos del sur del país.

Los gremios reportan millonarias pérdidas económicas y alertan la escasez de gasolina en algunos municipios de Villavicencio.

Ante esta grave situación que ha impactado negativamente el sector económico y social, la gobernadora del Meta, Rafael Cortés, hizo un llamado a los alcaldes locales, a los congresistas y a los gobernadores a trabajar de manera conjunta para llegar a una solución a esta problemática que por años ha afectado a todo el país.

“Tras el recorrido que realizamos desde Bogotá hasta Villavicencio, inspeccionando cada uno de los puntos críticos de la vía, quedó aún más claro que esta no es una tarea de un solo sector ni de una sola institución. La vía a la Orinoquía demanda unidad, compromiso y un trabajo en quipo sólido que nos permite construir soluciones estructurales”, aseguró la mandataria regional.

La gobernadora invitó a todos los congresistas del Meta a reunirse de manera virtual el próximo 19 de septiembre para presentar propuestas y consolidar un trabajo común frente a la vía al Llano.