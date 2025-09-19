Sostenibilidad ambiental: ¿cómo pasar del discurso a los hechos?

En HORA20 especial en el que hablamos de sostenibilidad ambiental a propósito de los logros en la materia de varias compañías, del rol de los gobiernos y el retomar un evento muy importante para el país que se celebró la semana pasada: la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Hablamos de las conclusiones, de los logros, pero también de los retos que tiene el país por delante en materia de sostenibilidad ambiental, protección de ecosistemas y el trabajo entre sector público y privado. También una mirada a graves hechos coyunturales como el riesgo que representa en Colombia ser un líder ambiental.

Le puede interesar:“La sostenibilidad ya no es un accesorio, es parte del corazón de las empresas”, Rosa Junquera

Lo que dicen los panelistas

Nidia Riaño, directora de Cultura Ciudadana de la CAR, detalló que en el centro del país, donde más se produce el PIB del país, es necesaria hablar de una producción sostenible, “hay esfuerzos desde la CAR y eso se dio en la Cumbre con dos escenarios. El primero, lograr los premios CAR, que premia empresas con producción sostenible; así generamos una categoría empresarial”. En segundo lugar, habló que ante la preocupación en temas empresariales, la CAR lanzó un programa sobre circularidad del agua, “hay esquema de 750 empresas de la ciencia del río Bogotá, donde llegamos a hacer diagnóstico y planteamos una hoja de ruta para la descarbonización, el uso eficiente de energía y agua; nos basamos en la circularidad del agua tras el racionamiento del año pasado”.

Manifestó que el aspecto de cultura ciudadana es fundamenta, “el cambio de cultura es muy importante en la ciudadanía. Hablamos de seguridad hídrica, de racionamiento, de problemas de abastecimiento, de sequías, pero no hacemos nada para restaurar esas microcuencas”.

Le puede interesar: “El mercado demanda sostenibilidad”: CCB

Camila Rodríguez, líder de Soluciones basadas en la naturaleza para la Mitigación en The Nature Conservancy, señaló que se debe buscar y encontrar sinergias entre actores que convoquen partes interesadas más allá del sector ambiental, “hemos sido buenos a nivel global y nacional en plantear metas ambiciosas, políticas que reconozcan la necesidad de acción, pero ahora los retos para ir de planes hacia la acción recaen en puntos como financiamiento”. Resaltó que en ese punto no estamos tranquilos en temas de finanzas verdes, “la Cumbre es un avance en cooperación, en traer inversión privada y de impacto con la necesidad de financiamiento hacia políticas de biodiversidad, pero nos hace falta mucho y estamos lejos de las metas y de los recursos necesarios para hacer la transición”.

Le puede interesar: “La sostenibilidad debe ser un compromiso”: Instituto Humboldt

Ricardo Lozano, exdirector del Ideam, exministro de Ambiente, Experto en Cambio Climático y Gestión del Riesgo, consultor y presidente de la junta directiva de la Corporación Ambiental Empresarial, filial de la CCB, planteó que la Cumbre era el evento que se necesitaba en el Sistema Nacional Ambiental, “este año no se hizo la Feria Internacional de Medio Ambiente, que se hace cada dos años porque el Ministerio de Ambiente no lo organizó, entonces estábamos huérfanos de encontrarnos, de hacer simbiosis y generar valor desde lo económico”. Planteó que en sostenibilidad se habla de generar valor compartido, “necesitamos que esto permanezca, que se generen utilidades, que haya retorno económico y eso se vio en la Cumbre”. Resaltó que la parte económica es vital, “no es un sueño de transformar territorios y de reducir gases de efecto invernadero, la sostenibilidad es importante, los jóvenes y el Acuerdo de Paz nos trajo esto, es mantener seguridad para mantener emprendimientos”.

Rosa Junquera, directora de sostenibilidad del Grupo PRISA, advirtió que hay un interés en América Latina por los temas de sostenibilidad, donde la ciudadanía es fundamental, “el reto es hacerla relevante, estamos cansados de los discursos, de las ideas que no se llegan a la acción”. En esa medida, dijo que es positiva en que las nuevas generaciones impulsarán el cambio, “en lo geopolítico se frena la financiación, pero la esperanza está en las nuevas generaciones”.

Lea también: “Colombia como Estado, planeó un sistema eléctrico que excluye”: EmCali

En esa medida, señaló que Europa ha impulsado estrategias de sostenibilidad ambiental, “hay ejes sociales y gobernanza importante, pero el continente vio la necesidad de impulsarlo desde la normativo, la legislación europea es la más exigente con los Estados y empresas y en los últimos años las empresas grandes y medianas nos hemos visto obligadas por la ley y por convencimiento, la normativa lo impulsa para incorporar hojas de ruta de descarbonización”. Sin embargo, señaló que lo que pasa en Europa más allá del movimiento anti-descarbonización de EE. UU., “es el freno en algunas políticas, así como el compromiso de ser neutros en carbono al 2050”. Fue enfática en señalar que hay una especie de desinflación regulatoria, “eso hace que las compañías estemos en cierta incertidumbre porque no sabemos cuánto de esa legislación va a aplicar en las empresas”.