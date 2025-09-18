Gobernanza local, comunicación efectiva y responsabilidad política: claves para el cuidado del agua

Para Nidia Riaño, directora de Cultura Ambiental de la CAR, en la actualidad resulta fundamental empoderar a las comunidades para que asuman un rol activo en la protección del agua. Con ese planteamiento inició una nueva conversación de la plataforma de Sostenibilidad, de Caracol Radio, con la moderación de Fidel Franco, director de Planeta Caracol.

Aunque el llamado de la funcionaria fue secundado por las demás panelistas, Sandra Vilardy, exviceministra de Políticas y Normalización Ambiental, advirtió que esas acciones no son suficientes por si mismas. Se necesita, a su juicio, una estrategia de comunicación efectiva que las sustente, pues “la falta de claridad y seguimiento de la información científica limitó la capacidad de respuesta durante la sequía en Bogotá”.

En esta línea, Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy en Colombia, señaló que el tema ambiental ha perdido protagonismo en las agendas políticas, desplazado por asuntos como la seguridad. Por ello, hizo un llamado a los precandidatos presidenciales a integrar el componente ambiental en sus propuestas de gobierno.

De acuerdo con las expertas, la gestión del agua y la protección de la naturaleza deben convertirse en compromisos compartidos por todos los sectores, con el fin de evitar un futuro en el que la preocupación principal sea cómo conseguir el recurso, en lugar de cómo preservarlo.

