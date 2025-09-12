Marco Rubio viaja a Israel para reafirmar el respaldo estadounidense

El Departamento de Estado estadounidense informó que el titular de esta agencia, el secretario Marco Rubio, viajará el sábado a Israel para expresar su respaldo al país que avanza en el plan ordenado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, de tomar Ciudad de Gaza y desplazar a su millón de habitantes.

Entretanto, el Ministerio de Sanidad de Gaza reportó el asesinato de 36 palestinos en el enclave desde la madrugada del viernes, la mayoría, en el norte de la Franja.

La visita de Rubio se produce en la antesala de una cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que Francia, así como muchos otros países como Canadá, Australia, Malta y Reino Unido, planea reconocer formalmente al Estado palestino el próximo 22 de septiembre.

Así, se sumarían a la lista de 147 países, de los 193 miembros de la ONU, que otorgan ese reconocimiento.

EE. UU. ve el reconocimiento del Estado palestino como una acción anti Israel

Estados Unidos ve el reconocimiento unilateral de un Estado palestino como una “acción anti israelí”. Justamente, Rubio conversará con los dirigentes israelíes sobre el compromiso del país norteamericano para “enfrentar estas acciones que que recompensan el terrorismo de Hamás”, como dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

A su vez, la ONU votará el viernes si respalda la “Declaración de Nueva York”, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Israel y Palestina, pero excluyendo inequívocamente la participación de Hamás.

Israel critica desde hace dos años la incapacidad de los organismos de las Naciones Unidas para condenar los ataques del movimiento islamista palestino a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Pero el texto preparado por Francia y Arabia Saudita que se discutirá en la ONU reza que: “Condenamos los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás contra civiles” y “Hamás debe liberar a todos los rehenes” que siguen en su poder en Gaza.

La declaración es respaldada por la Liga Árabe y fue firmada en julio por 17 estados miembros de la ONU durante la primera parte de una conferencia sobre la solución de dos Estados.

Sin embargo, la expansión de la colonización israelí en Cisjordania y las intenciones de funcionarios israelíes de anexionar este territorio ocupado, además de la toma de Ciudad de Gaza, aumenta el temor de que la creación de un Estado palestino independiente sea físicamente imposible.

De hecho, Netanyahu ha sido enfático en que “no habrá un Estado palestino”, tal como reafirmó el jueves. En esta medida, su aliado EE. UU. anunció que el presidente palestino, Mahmud Abás, no obtendría la visa para viajar a Nueva York a la cumbre en que Francia reconocería al Estado.

En cuanto a esto, el texto también hace mención del despliegue de una “misión internacional temporal de estabilización” en Gaza, bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, para proteger a la población, apoyar el fortalecimiento de las capacidades del Estado palestino y proporcionar “garantías de seguridad a Palestina e Israel”.

Por otra parte, señala que: “En el contexto de la finalización de la guerra en Gaza, Hamás debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja de Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, de conformidad con el objetivo de un Estado palestino soberano e independiente”.