“No vamos a renunciar”: Carlos Galán sobre aplazamiento de la reforma tributaria en Bogotá

Bogotá D. C.

La Secretaría de Gobierno confirmó este viernes, 19 de septiembre, el aplazamiento en la radicación de la reforma tributaria distrital que buscaba proponer la administración de Carlos Fernando Galán en Bogotá.

El alcalde se pronunció al respecto y aseguró que “entendiendo la problemática que hemos tenido en el Concejo, las discusiones, el reto que tenemos en este momento, decidimos seguir avanzando en diálogo antes de presentarlo nuevamente y evaluar cuándo será el mejor momento para presentar ese proyecto”.

La administración de Galán intentó radicar dicho proyecto desde el 5 de agosto, pero no logró el cometido luego de siete días de votación de impedimentos en el Concejo de Bogotá.

El anuncio de la Secretaría de Gobierno viene días después de que el cabildo solicitase al Distrito que se llegaran a acuerdos antes del segundo intento de radicación.

El alcalde dijo que “vamos a seguir insistiendo con esta apuesta, en este momento no lo vamos a radicar, pero avanzaremos en una etapa de diálogo con el Concejo, con los diferentes gremios y con la ciudadanía”. Fue enfático en que “no vamos a renunciar con este proyecto definitivamente”.

¿Qué incluye la reforma tributaria que propone la alcaldía de Galán?

Con la reforma, el Distrito pretende recaudar cerca de 1.2 billones de pesos. Con el proyecto, la administración propone establecer incentivos tributarios para la inversión y el empleo, pero también, poner impuestos al alumbrado público en los estratos 4, 5 y 6.

Este último punto es uno de los que ha generado mayor controversia en el Concejo de Bogotá. Al respecto, el cabildante Marco Fidel Acosta propuso, por ejemplo, que el aporte al alumbrado público se realice de manera libre y voluntaria.

Si bien, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, dijo que la propuesta se viene trabajando durante más de un año, no se lograron acuerdos en las sesiones extraordinarias que iniciaban el 10 de septiembre, con las que se buscaba abrir un nuevo espacio de debate y concertación sobre la iniciativa.

No obstante, Galán defendió la reforma: “Buscamos que el sistema sea más equitativo, más progresivo y que fortalezca las finanzas del Distrito”.

“Por ejemplo, el proyecto buscaba reducir en un 55% el impuesto predial a los estratos 1, 2 y 3, y solamente subirlo a los predios que tengan un valor residencial superior a 2.900 millones de pesos”, añadió.

Por otra parte, el alcalde dijo que buscan que el alumbrado público de todas las calles de la ciudad incluyera conectividad, es decir, “conexión 5G, medición de calidad del aire o cámaras de seguridad”, según explicó. Afirmó que “la ciudadanía quiere mejor iluminación, mejores herramientas para la ciudad y quiere tener un sistema tributario más equitativo; pero eso se construye colectivamente y estamos dispuestos a darle un tiempo de diálogo antes de volverlo a presentar”.