Concejo de Bogotá pide al Distrito llegar a consensos para la radicación de la reforma tributaria

Bogotá D.C

El Proyecto de Acuerdo No. 767, conocido como la reforma tributaria distrital , ha generado polémica en el Concejo de Bogotá.

Concejales de diferentes partidos políticos se han mostrado inconformes con la propuesta de la alcaldía de Carlos Fernando Galán para recaudar cerca de 1.2 billones de pesos. En el Cabildo ni siquiera se llegó a discutir por las recusaciones de los concejales.

Aunque el alcalde retiró el proyecto, sus funcionarios, como la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, anunciaron que se volvería a radicar el próximo 10 de septiembre en el Concejo para que se dé la discusión.

Aunque muchos concejales en un comienzo celebraron el retiro de la reforma, cuando se enteraron que se volvería a radicar pidieron al Distrito que se llegaran a acuerdos.

Uno de los puntos de la reforma que más ha generado polémica es el impuesto a alumbrado público para los estratos más altos: 4,5 y 6.

Por eso mismo, el concejal Marco Fidel Acosta presentó una propuesta que consiste en que el aporte al alumbrado público se realice de manera libre y voluntaria.

“Esta medida permitiría a muchos bogotanos pensar no en un esquema impositivo que es percibido como una carga, sino en un mecanismo de participación voluntario que activa la construcción de ciudad”, expresó el concejal.

Dentro de esta propuesta se contempla entregar, a quienes realicen un aporte voluntario, un reconocimiento simbólico que sería una certificación digital denominada Bogotano que ilumina su ciudad.

“Pasaríamos de la obligatoriedad que genera resistencia y evasión a un mecanismo voluntario que pueda dar aportes para causas específicas”, aseguró el concejal.

La iniciativa contempla también la publicación periódica de informes de recaudo y de las obras financiadas, para garantizar la transparencia y la confianza en el uso de los recursos.