Reforma tributaria en Bogotá: Galán retira el proyecto y lo presentará de nuevo en septiembre

Colombia

A través de una carta firmada por el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, la Alcaldía Mayor solicitó al Concejo de Bogotá retirar el proyecto de acuerdo 767 de 2025. La decisión se tomó luego de que el cabildo dedicara siete días a votar impedimentos, lo que frenó el trámite de la iniciativa.

El documento explica que el proyecto buscaba establecer incentivos tributarios para la inversión y el empleo, así como “optimizar el recaudo de los tributos distritales y dictar otras disposiciones”.

Qué dijo el secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la decisión no significa abandonar la propuesta:

“Estamos convencidos de que Bogotá necesita simplificar su estructura tributaria y avanzar en la modernización del alumbrado público. Sin embargo, luego de 7 días de votación de impedimentos en el Concejo de Bogotá, y por temas de trámite estrictamente, hemos tomado la decisión de retirar el proyecto de Acuerdo para la Equidad y la Inversión que radicamos desde el 5 de agosto”.

Quintero aseguró que la propuesta ha sido trabajada durante más de un año y que será presentada de nuevo en las sesiones extraordinarias que comienzan el próximo 10 de septiembre.

Lo que viene

Según la Administración, el objetivo ahora es abrir un nuevo espacio de debate y concertación:

Se buscará una discusión técnica y de fondo en el Concejo.

La Alcaldía espera escuchar las distintas posiciones de concejales y sectores de la ciudad.

La meta es que el proyecto se convierta en un acuerdo de ciudad con amplio respaldo.

Quintero concluyó:

“Queremos escuchar todas las posiciones, queremos hacer de éste un acuerdo de ciudad. Estamos seguros de la calidad y la pertinencia de la propuesta que hemos trabajado durante más de un año. Vamos a insistir y contamos con el Concejo”.