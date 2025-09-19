Más de 2.100 policías se desplegarán en Bogotá, durante celebración de amor y amistad

Colombia.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, anunciaron el operativo que contará con más de 2.100 hombres y mujeres policías y más de 350 trabajadores de diferentes entidades del Distrito para garantizar la convivencia ciudadana durante la celebración de amor y amistad del fin de semana.

Aunque el despliegue será en las 19 localidades de la capital, algunas de ellas, estarán priorizadas al igual que distintos establecimientos comerciales.

Localidades que contarán con mayor presencia de las autoridades:

Suba.

Kennedy.

Ciudad Bolívar.

Engativá.

Usme.

Rafael Uribe.

San Cristóbal.

Bosa.

Santa Fe.

¿Por qué son estas las localidades priorizadas?

Según el informe emitido, estas localidades son las que han registrado el mayor número de incidentes en Amor y Amistad.

En el 2024, en Bogotá, se registraron 10 homicidios, 67 lesiones por riñas y 16.074 enfrentamientos por ruido y violencia intrafamiliar.

El Coronel Richard Fajardo, subcomandante Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que, “Dentro de este dispositivo especial que hemos nombrado, vamos a contar con nuestras seccionales tanto de inteligencia, como de policía judicial, quienes vendrán acompañando las zonas de rumba, los centros comerciales y aquellos lugares donde se va a concurrir e incrementar las personas”.

El dispositivo contará acciones enfocadas a seguridad convivencia y prevención:

Atención y control al final de la rumba.

Corredores seguros en las madrugadas.

Patrullajes mixtos y puntos de registro y control.

Prevención de porte de armas cortopunzantes.

Controles de convivencia y prevención.

¿Cuáles serán las zonas de rumba priorizadas?

Chapinero: Zona T.

Suba: Subazar.

Usme: Marichuela.

Kennedy: Primera de mayo.

Rafael Uribe Uribe: San Jorge.

Ciudad Bolívar: San Francisco, Lucero y 3 esquinas.

Zonas comerciales priorizadas:

Santa Fe: San Victorino, Carrera séptima.

San Cristóbal: 20 de julio.

Teusaquillo: Galerías.

Antonio Nariño: El Restrepo.

Puente Aranda: Alquería.

Tunjuelito: Venecia.

Barrios Unidos: 7 de agosto.

La Secretaría Distrital reitera el llamado a la ciudadanía a alertar a la línea 123 cualquier hecho delictivo que requiera atención.