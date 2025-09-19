James Rodríguez y la insólita razón por la que no viajó a Tijuana con León.

James Rodríguez terminó las Eliminatorias Sudamericanas como el máximo asistidor (7), y fue el futbolista que más pases clave promedió (3,2) por partido.

Con este rendimiento llevó a Colombia por séptima vez a un Mundial, y puede ser el último que dispute en su carrera deportiva, considerando que tiene 34 años.

Lea también: Ni James ni Falcao: Este es el mejor jugador de la historia de la Selección Colombia, según la IA

Tras el parón FIFA, en los primeros días de septiembre James regresó a Guanajuato para continuar con el desarrollo de la Liga MX, y disputó 135′ en los últimos tres partidos con Club León.

James Rodríguez, ausente en el próximo partido de León

El próximo desafío de ‘La Fiera’ será el viernes 19 de septiembre ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, ubicado en el ex hipódromo de Agua Caliente.

Esta cancha tiene la particularidad de que es la única de la Liga MX que es sintética por completo. Desde México, algunos hinchas manifestaron a través de sus redes sociales que ese es el motivo real, por el que James no viajó junto al resto equipo a Tijuana.

Le puede interesar: Este es el top 3 de los futbolistas más caros de la Selección Colombia, James no aparece en la lista

Sin embargo, el club no ha confirmado ni desmentido el motivo de su ausencia.

Figuras que han criticado el pasto sintético

En las semanas previas, Neymar fue noticia en Brasil tras reflejar su molestia por este tipo de campo, cuando manifestó:

“Jugar en hierba artificial, para mí, es imposible. Es algo que molesta a cualquier jugador”, declaró ante los medios.

El neerlandés Memphis Depay, con pasado en PSV, Olympique de Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid, milita en Corinthians de Brasil, y también confesó su inconformidad con este tema.

Depay agregó el siguiente comunicado a través de su cuenta oficial en ‘X’, en agosto:

“El césped artificial mata el juego. Brasil, ¿cuándo vas a escuchar a los jugadores?“, expresó.

Con el ojo puesto en el Mundial 2026

Aunque restan más de 9 meses para que inicie la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección Colombia regresará tras faltar a Qatar 2022, los futbolistas priorizan su estado de salud, y se protegen de cualquier lesión que pueda afectar su rendimiento de cara a la cita mundialista.

Con el conjunto de Guanajuato, James suma 3 goles y 7 asistencias en 1.931′.