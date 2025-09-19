Estudiantes de colegio en Pereira resultaron intoxicados por inhalar un gas desconocido

Momentos de preocupación se vivieron en el Colegio Santa Rosa de Lima, en la comuna San Fernando, de la ciudadela Cuba en Pereira, luego de que ocho estudiantes y una docente resultaron afectados por la inhalación de un gas, lo que obligó a evacuar de manera inmediata todo el plantel educativo.

De acuerdo con las autoridades, los menores y la docente fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecieron en observación durante varias horas mientras se realizaron los exámenes médicos correspondientes. Hasta el momento, todos se encuentran fuera de peligro.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira y la Dirección de Gestión del Riesgo del municipio, acudieron al lugar para realizar la inspección y determinar qué pudo haber ocasionado la emergencia. Sin embargo, no se ha logrado establecer el tipo de gas que provocó la intoxicación masiva.

Martín Marín, rector del colegio, confirmó la situación y argumentó que los organismos de socorro continúan inspeccionando la sede y sectores aledaños.

“No se ha podido determinar realmente cuál fue la causa o dónde estuvo el origen del gas, ni siquiera qué tipo de gas fue; justo en ese momento empezó a llover muy fuerte y digamos que depronto se pudo haber bajado el nivel de contaminación o que pronto no era un gas tan fuerte y coincidió con eso.”

Como medida preventiva, las directivas del colegio decidieron suspender las clases y anunciaron que no habrá actividades académicas este viernes 19 de septiembre.

Desde Gestión del Riesgo confirmaron que mantendrán las labores de inspección en las instalaciones del colegio y en los alrededores, con el fin de identificar el origen del gas y garantizar la seguridad de la comunidad educativa antes de retomar las clases.