En Armenia investigan la muerte de un hombre que era señalado de asesinar a su pareja

Armenia

Recordemos que una mujer identificada como Gloria Inés Cortés Parra de 52 años de edad fue encontrada sin vida y con signos de violencia al interior de su vivienda en el barrio Villa del Café de la ciudad el pasado fin de semana.

En la mañana del jueves 17 de septiembre fue hallado el cuerpo de Eulises López Flórez en el corregimiento de El Caimo, lo que llama la atención es que este hombre era el compañero sentimental de la mujer asesinada y se encontraba desaparecido desde el domingo 14 de septiembre.

El reporte fue entregado por el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez quien informó que la subestación de Policía de El Caimo fue alertada sobre la situación y efectivamente cuando llegaron a la zona no tenía signos vitales.

“Informa la subestación de Policía de El Caimo sobre la presencia de un cuerpo sin vida de un hombre entre 50 y 60 años que se encontraba en posición decúbito dorsal y quien al parecer en vida correspondería al señor Eulises López", indicó.

Destacó que al cuerpo sin vida no le encontraron signos de violencia por eso avanzan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.

“Al cuerpo encontrado no se le observan signos de violencia ni lago hemático, por lo cual hecha esta inspección judicial se procedió por parte de policía judicial a hacer la inspección técnica cadáver y remitir el cuerpo a medicina legal para que sean ellos quienes determinen cuáles fueron los móviles del hecho", señaló.

Reporte por parte de la Policía del Quindío

La Policía del Quindío informó por su parte que el caso se registró cuando funcionarios de Empresas Públicas de Armenia realizaban actividades de limpieza en la parte externa de las instalaciones de la sede social de mencionada empresa.

Este es el reporte oficial:

El Comando de Departamento de Policía Quindío se permite informar, el hallazgo del cuerpo sin vida del señor Eulices López Flórez en el corregimiento El Caimo, del municipio de Armenia.

Este hecho se presentó en la mañana de este jueves 18 de septiembre, momentos en que funcionarios de las Empresas Públicas de Armenia EPA, desarrollaban actividades de limpieza en la parte externa de las instalaciones de la sede social de mencionada empresa, observando un cuerpo sin vida, siendo informado este suceso a funcionarios de la Policía Nacional.

Es de resaltar, que esta persona sería la pareja sentimental de una mujer de 52 años de edad, quien fue hallada sin vida al interior de una vivienda la noche del sábado 13 de septiembre en la ciudad de Armenia. Por otra parte, se pudo establecer que esta persona se encontraba desaparecida desde el domingo 14 de septiembre.

En este momento se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas de muerte.