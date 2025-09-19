DT de Flamengo le dejó un duro mensaje a Carrascal: “Pongo lo que creo que es mejor para el equipo”

Se jugaron los partidos correspondientes a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En uno de los duelos más interesantes, Flamengo derrotó 2-1 a Estudiantes. Inicialmente, parecía que el encuentro iba a terminar con goleada del equipo brasileño, que a los 10 minutos ya ganaba con dos anotaciones de Pedro y Guillermo Varela.

Los argentinos sufrieron el compromiso durante los primeros 45 minutos en el Maracaná. Sin embargo, durante el segundo tiempo el rendimiento del Flamengo disminuyo notablemente, a lo que se le sumó la expulsión de Gonzalo Plata a los 80′ de juego. Esto lo aprovechó Estudiantes, que logró el descuento, dejando la serie 2-1, para la definición de la serie en territorio argentino.

¿Qué dijo Filipe Luís por la ausencia de Jorge Carrascal?

Tras finalizar el encuentro, el entrenador de Flamengo, Filipe Luís, asistió a la conferencia de prensa en la que dejó muy claro su desacuerdo con la decisión del árbitro en la expulsión de Plata y también explicó por qué Jorge Carrascal estuvo en el banco de suplentes y ha tenido poca participación con el equipo hasta el momento.

“Al elegir a Luiz Araújo en lugar de Arrascaeta y a Bruno Henrique en lugar de Pedro, en ese momento, nuestro equipo perdía el control del partido, perdía territorio. Con el balón, lo hacíamos muy bien, pero sin él, no remontábamos tan bien como al principio, y nuestro equipo empezó a sufrir. Opté por poner piernas” explicó el técnico la razón por la que eligió a Luis Araújo y no a Carrascal.

También habló sobre su criterio y lo que tienen en cuenta a la hora de elegir un jugador de acuerdo al desarrollo del compromiso. “Para mí, no importa si el jugador costó 100 millones o si es de la cantera, pongo lo que creo que es mejor para el equipo, y no importa si gana 5.000 o 5 millones, jugará quien yo considere mejor en ese momento. Así que no pienso en por qué el club gastó más o menos”

Cabe mencionar que esta no es la primera vez en que el brasileño habla sobre Jorge Carrascal, que llegó para esta temporada a Flamengo, procedente del fútbol de Rusia. Hace pocos días reconoció que el jugador colombiano es muy talenso, pero también sentenció que compite en su posición con el mejor jugador del Brasileirao, el uruguayo de De Arrascaeta.

Desde su arribo al club, el cartagenero solo ha jugado en cuatro compromisos, todos com suplente en los que siempre ha ingresado al minuto 80 de juego.