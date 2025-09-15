¿DT del Flamengo condenó a la suplencia a Jorge Carrascal? Esto dijo sobre su falta de minutos

Jorge Carrascal y Brian Aguirre en los octavos de final de la Copa Libertadores / Buda Mendes / Getty Images / Buda Mendes

Flamengo derrotó 0-2 a Juventude en la fecha 23 del Brasileirao, resultado que lo mantiene en la primera posición del campeonato con 50 puntos, cuatro más que el Palmeiras, que cuenta con un partido menos. A pesar de no ser titular, Jorge Carrascal aportó una asistencia para el segundo gol del encuentro.

A los 87 minutos del partido, tras un tiro libre ejecutado en corto, Carrascal lanzó un centro desde la banda izquierda del campo para que Emerson Royal se impusiera en el área con un gran cabezazo, ubicando la pelota al segundo poste del arquero rival.

O gol de Emerson Royal. Juventude 0x2 Flamengo.



El volante cartagenero supo aprovechar los pocos minutos que tuvo en el terreno de juego, puesto que apenas a los 78 ingresó al campo, en lugar de Luiz Araújo. En cuatro partidos disputados, el colombiano registra solo 80 minutos de juego.

¿Qué dijo el DT sobre Carrascal?

Filipe Luís, recordado lateral de la selección brasileña y del Atlético de Madrid, hoy director técnico del Flamengo, se refirió a los pocos minutos que ha tenido Jorge Carrascal en el club. El entrenador explicó por qué ha jugado tan poco actualmente.

“Carrascal compite por el puesto con (Giorgian) Arrascaeta, que está en su mejor momento. Es muy difícil competir con uno de los mejores, si no el mejor, de Brasil en este momento, pero también sabemos que puede rendir en otras posiciones”, sentenció al respecto.

Filipe Luís hizo referencia al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, uno de los jugadores más representativos de Flamengo en la actualidad. El volante de 31 años se encuentra en el equipo desde el 2019, sumando 17 títulos con la institución, entre ellos dos Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

¿Cuál es el próximo partido del Flamengo?

El próxmo jueves Flamengo estará recibiendo en el estadio Maracaná a Estudiantes de La Plata, en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores