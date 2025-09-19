Deudas de las EPS están ahogando al hospital Federico Lleras de Ibagué

Tolima

Las directivas del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, expresaron su preocupación por la crítica situación financiera que atraviesa, debido a la millonaria deuda que mantienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la institución, la cual supera los 210 mil millones de pesos.

Las obligaciones pendientes están concentradas principalmente en:

Nueva EPS: 80.000 millones de pesos

Pijao Salud: 30.000 millones de pesos

Asmet Salud: 23.000 millones de pesos

Estos recursos son indispensables para el sostenimiento del hospital, el cumplimiento con proveedores y la operación de servicios de alta complejidad como las rutas hemato-oncológicas, la atención materno-perinatal y los servicios de salud mental, fundamentales para la población del Tolima.

¿Qué dice la gerente del centro asistencial?

Martha Palacios, gerente del hospital Federico Lleras de Ibagué Ampliar

“La falta de flujo financiero ha llevado a la institución a considerar, en el corto plazo, medidas que antes estaban previstas únicamente a largo plazo, como el cierre temporal de servicios o rutas especializadas. De no resolverse esta situación, dichas medidas podrían concretarse entre noviembre y diciembre de este año” puntualizó la gerente, Martha Palacios.

La situación ya impacta directamente la atención de los pacientes. Al no recibir oportunamente medicamentos o procedimientos en el primer nivel, muchos llegan al hospital con un deterioro clínico avanzado, lo que aumenta la complejidad de los tratamientos, prolonga las hospitalizaciones e incluso requiere manejo en Unidades de Cuidado Intensivo.

El cuerpo médico y los especialistas del hospital han manifestado su respaldo a la institución, pero también su voz de alerta:

“Nuestro compromiso sigue siendo la salud de los tolimenses, pero sin los recursos necesarios no es posible sostener la operación en las condiciones actuales. Pedimos con urgencia al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Salud y a las EPS deudoras que se agilicen los procesos de conciliación y pago, y que se realicen desembolsos inmediatos que nos permitan estabilizar la institución y garantizar la atención a los pacientes”, afirmó Luis Guillermo García, médico Cirujano y vocero de los especialistas.

Finalmente, el Hospital Federico Lleras Acosta entrega un parte de tranquilidad a la comunidad: todos los pacientes que actualmente reciben atención en la institución y sus familias seguirán contando con los servicios médicos. Además, se informa que los servicios de consulta externa y cirugía programada se están restableciendo de manera paulatina, en la medida en que se cuente con los insumos y condiciones necesarias para su normal prestación.