Corte llama a declarar a exasesores del gobierno en investigación contra Peralta y Chagüi por UNGRD

JUSTICIA

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar en calidad de testigos a cuatro exasesores del gobierno, en la investigación que se adelanta en contra los congresistas Julio Elias Chagüi y Martha Peralta.

Le puede interesar Corte Suprema confirma que Álvaro Uribe seguirá en libertad mientras avanza su proceso judicial

Los exfuncioanarios fueron citados por el despacho de la magistrada instructora Cristina Lombana que investiga presuntas irregularidades en la asignación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los asesores fueron citados el 23 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.

Los asesores llamados a declarar son:

Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda.

exasesora del Ministerio de Hacienda. Kevin Fernando Henao , exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior.

, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior. Juan José Oyuela , exdirectivo del INVIAS.

, exdirectivo del INVIAS. Jaime Ramírez Cobo, exasesor del la Presidencia.

¿Por qué se le investiga a los congresistas?

Según la Fiscalía, Martha Peralta Epieyú, junto con los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, se interesaron indebidamente en un contrato por $2.170 millones para contratar maquinaria para la recuperación de Riohacha, La Guajira. El contrato se firmó el 25 de octubre de 2023.

“El interés se exteriorizó de la siguiente manera. El 19 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, usted, señor Olmedo López, se reunió con la Senadora Martha Peralta Epiayú y los contratistas Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi de Inversiones IRL SAS, propietarios de maquinaria amarilla, quienes registraron su ingreso a la unidad como provenientes del Senado”, dijo la fiscal.

El mismo señalamiento pesa contra el congresista por Córdoba, Julio Elías Chagüi Flórez, por participar presuntamente del direccionamiento de contratos de la UNGRD en el municipio de Sahagún.

Entre las pruebas más relevantes están conversaciones de WhatsApp entre Chagüi y Sneyder Pinilla, donde se detallan aspectos de un proyecto en valorado en 28.000 millones de pesos. En estos mensajes también se menciona al exministro Luis Fernando Velasco.