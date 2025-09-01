Las autoridades de tránsito reportan 16 accidentes durante el fin de semana en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Giovanny Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, reveló detalles del informe de accidentes y comparendos que dejó el fin de semana del 29 al 31 de agosto.

Las autoridades de tránsito realizaron los operativos de control con el objetivo de proteger a todos los actores viales. “Estas acciones, lideradas por los agentes de tránsito, salvan vidas y buscan generar conciencia entre conductores, motociclistas y peatones”, dijo Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.

En el reporte se tiene la imposición de 86 comparendos, de los cuales 7 fueron por conducir en estado de embriaguez, una conducta que continúa representando un alto riesgo para la seguridad en las vías.

También se reportaron 16 accidentes de tránsito que dejaron un saldo de 22 personas lesionadas. “Uno de los comportamientos más recurrentes sigue siendo el abandono de vehículos en vía pública, infracción que se mantiene como la más común entre los ibaguereños. Con corte a agosto, ya se han impuesto más de 3.400 órdenes de comparendo por esta conducta”, resaltó Posada.

¿Falta responsabilidad de los conductores en Ibagué?

“Seguimos trabajando en las calles para mejorar la seguridad vial en Ibagué, pero es indispensable que los ciudadanos entiendan que la responsabilidad no es solo de las autoridades, sino de cada conductor, peatón y motociclista. El abandono de vehículos sigue siendo una de las problemáticas más repetitivas, y debemos erradicarla entre todos”, afirmó Giovanny Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad.