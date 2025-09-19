Condenan a más de 58 años de prisión a siete jefes guerrilleros del ELN por crímenes en Nariño

Un juzgado especializado de Pasto, Nariño condenó a 58 años y 6 meses de prisión a siete jefes guerrilleros del ELN por graves crímenes cometidos en el sur del país.

Los sentenciados son: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda alias, Pablo Beltrán; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, alias Carlos Marín; Gabriel Yepes Mejía, alias HH y Jorge Wilfrido Rosero Marín, alias Fercho.

Los integrantes del comando central del ELN y los cabecillas del frente Guerrillero Comuneros del Sur de este grupo armado ilegal, son los responsables del crimen de tres firmantes del acuerdo paz en hechos ocurridos entre el 25 y 30 de enero de 2018 en zona rural de Nariño.

La Fiscalía demostró que estas personas por cadena de mando dentro del grupo ilegal ordenaron la desaparición forzada de las víctimas, quienes fueron sacadas en contra de su voluntad de sus viviendas en la vereda La Florida de Santa Cruz de Guachavés. Posteriormente, fueron asesinados con arma de fuego y sus cuerpos abandonados en una fosa.

Por estos hechos los siete criminales fueron condenados como personas ausentes por los delitos homicidio en persona protegida, rebelión y desaparición forzada. En la sentencia les fue impuesta una multa de 6.216 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 2018 y libró las órdenes de captura correspondientes.

Vea la sentencia completa: