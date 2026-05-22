ICE arresta a la hermana de un alto ejecutivo de la empresa militar cubana Gaesa

La autoridad migratoria estadounidense revocó la residencia estadounidense a Adys Lastres Morera tras su detención. (Foto: Getty / Homeland Security / Caracol Radio)

La Administración de Inmigración y Control de aduanas (ICE) de Estados Unidos confirmó el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional.

“Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta oficial de X.

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El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, añadió que Lastres Morera fue arrestada este jueves y quedó bajo custodia de ICE y agregó que “no habrá ningún lugar en este planeta —mucho menos en nuestro país— donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, sostuvo.

Gaesa, el conglomerado armado cubano

Las autoridades estadounidenses sostienen que la hermana de Adys Lastres Morera, Ania Guillermina Lastres Morera es la “presidenta ejecutiva de GAESA, una organización corrupta que controla el 70 % de la economía cubana”.

Gaesa, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba, fue sancionado este mes por la Administración de Donald Trump, ya que según el Gobierno estadounidense esa estructura controla una parte significativa de la economía de la isla.

ICE indicó en un comunicado que la detención se produjo en coordinación con su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y sostuvo que Lastres Morera “se benefició” de vínculos con el aparato económico-militar cubano mientras residía en Estados Unidos como residente permanente.

La agencia no detalló de inmediato cargos penales adicionales en su contra.

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Estados Unidos sancionó, el 7 de mayo, al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía isleña en medio de las amenazas de Trump de tomar el control del país caribeño.

Además, la detención de Morera sucede un día después de que Estados Unidos acusara formalmente al exmandatario cubano, Raul Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave por un hecho registrado en 1996.