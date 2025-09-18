Talleres de formulación colectiva liderados por Escuela de Gobierno en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en convenio con la Universidad de Cartagena, dio inicio a la segunda fase de la convocatoria pública “Iniciativas que aportan a la Cultura Ciudadana y al Sentido de Pertenencia por la ciudad de Cartagena de Indias, Cartagena a todo color: resplandece y hasta más”, mediante el desarrollo de talleres de formulación colectiva de iniciativas ciudadanas.

Durante los días 16 y 17 de septiembre del presente año, se realizaron los Talleres de Formulación Colectiva de Iniciativas de Cultura Ciudadana, con la participación activa de organizaciones de base, sociales y comunitarias seleccionadas en la convocatoria.

Las jornadas se desarrollaron en dos sesiones consecutivas, permitiendo un acompañamiento cercano y un proceso participativo que favoreció la construcción colaborativa de propuestas.

En estos espacios de diálogo y aprendizaje, los participantes profundizaron en el concepto de cultura ciudadana, alineados con los tres ejes estratégicos del Plan Decenal de Cultura Ciudadana: el derecho a la ciudad, el autocuidado y la transparencia.

Esta hoja de ruta es clave para avanzar en la transformación de Cartagena hacia una ciudad más incluyente, sostenible y cohesionada.

Las organizaciones comenzaron así la formulación de las iniciativas que serán implementadas en sus comunidades, con el objetivo de fortalecer el liderazgo local y promover prácticas ciudadanas enfocadas en la convivencia, el respeto por lo público y el sentido de pertenencia.

“Esta es una fase clave en la que las organizaciones de base sociales y comunitarias seleccionadas para implementar iniciativas de cultura ciudadana en el Distrito de Cartagena, formularán sus propuestas con el fin de presentarlas ante la comunidad para que ellos sean quienes escojan cuáles iniciativas se van a implementar en su territorio”, expresó Robinson Casarrubia, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo.

Por su parte, Ignacia Sarmiento, coordinadora de la Fundación Aprendiendo Valores, manifestó: “Queremos darle gracias a la Escuela de Gobierno por estos espacios que nos están brindando para fortalecer nuestra entidad y brindarle a nuestra comunidad todo lo referente a la cultura ciudadana. Gracias a la Alcaldía de Cartagena y la Universidad de Cartagena que también nos están apoyando en este proceso que es muy importante para toda la comunidad”.

Con esta segunda fase, la Administración Distrital reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los procesos comunitarios y la participación activa de la ciudadanía en el diseño de soluciones locales que respondan a los retos sociales del territorio. Los talleres representan una apuesta clara por el empoderamiento ciudadano y la consolidación de una cultura del respeto, la corresponsabilidad y el amor por Cartagena.