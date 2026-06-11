En Cartagena ordenaron cárcel a presunto implicado en delitos sexuales

Los elementos materiales de prueba aportados por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre de 23 años.

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La investigación inició tras una alerta emitida por la embajada de los Estados Unidos en la que se evidencia que entre noviembre de 2024 y julio de 2025 en Colombia se estaba distribuyendo contenido sexual en el que eran instrumentalizados menores de edad.

Búsquedas selectivas en bases de datos y rastreos cibernéticos, entre otras labores de policía judicial, evidenciaron que, desde varios abonados telefónicos, presuntamente asociados al procesado, fueron subidas a plataformas digitales, más de 80 videos y fotografías con contenido sexual explícito.

La Fiscalía determinó que las direcciones de IP desde donde eran publicados dichos contenidos provenían de Cartagena (Bolívar) y Valledupar (Cesar).

Por estos hechos la Policía Nacional capturó al ahora implicado, el pasado 31 de mayo en la capital cesarense.

En el procedimiento se incautó un celular con material audiovisual que lo vincularía con la conducta delictiva. Por estos hechos el investigado fue imputado con el delito de pornografía con persona menor de 18 años, cargo que no fue aceptado.