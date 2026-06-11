Policía logró recuperación de motocicleta hurtada en Cantagallo, Bolívar

En el marco de las acciones de prevención y control orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, uniformados de la Estación de Policía Cantagallo- Bolívar lograron la recuperación de una motocicleta que registraba antecedente positivo por hurto.

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El procedimiento se llevó a cabo, durante actividades de verificación de antecedentes a vehículos y motocicletas desarrolladas en el barrio Las Palmas de ese municipio.

Durante el operativo, los policías realizaron la consulta de una motocicleta marca Bajaj, línea Boxer, a través de los dispositivos institucionales de verificación, estableciendo que el automotor figuraba como hurtado mediante denuncia registrada ante la Fiscalía.

Una vez confirmada la información, la motocicleta fue recuperada y puesta a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso correspondiente y gestionar su posterior entrega al propietario legítimo.

La Policía Nacional continúa desarrollando actividades de control, registro y solicitud de antecedentes en los diferentes municipios del Magdalena Medio, con el propósito de contrarrestar el hurto en todas sus modalidades y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

“Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y a verificar la procedencia legal de vehículos y motocicletas antes de realizar cualquier compra”, señaló señor Teniente Coronel Ángel Giovanni Vivas Casas, Comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio (E).