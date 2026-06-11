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11 jun 2026 Actualizado 01:20

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Policía logró recuperación de motocicleta hurtada en Cantagallo, Bolívar

El procedimiento no deja personas capturadas

Policía Nacional

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En el marco de las acciones de prevención y control orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, uniformados de la Estación de Policía Cantagallo- Bolívar lograron la recuperación de una motocicleta que registraba antecedente positivo por hurto.

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El procedimiento se llevó a cabo, durante actividades de verificación de antecedentes a vehículos y motocicletas desarrolladas en el barrio Las Palmas de ese municipio.

Durante el operativo, los policías realizaron la consulta de una motocicleta marca Bajaj, línea Boxer, a través de los dispositivos institucionales de verificación, estableciendo que el automotor figuraba como hurtado mediante denuncia registrada ante la Fiscalía.

Una vez confirmada la información, la motocicleta fue recuperada y puesta a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso correspondiente y gestionar su posterior entrega al propietario legítimo.

La Policía Nacional continúa desarrollando actividades de control, registro y solicitud de antecedentes en los diferentes municipios del Magdalena Medio, con el propósito de contrarrestar el hurto en todas sus modalidades y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

“Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y a verificar la procedencia legal de vehículos y motocicletas antes de realizar cualquier compra”, señaló señor Teniente Coronel Ángel Giovanni Vivas Casas, Comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio (E).

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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