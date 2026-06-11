DATT retiró vehículos del Mirador de Nuevo Bosque en presunto estado de abandono

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), retiró más de diez vehículos presuntamente abandonados que ocupaban un espacio público en el sector del Mirador de Nuevo Bosque, atendiendo las reiteradas solicitudes presentadas por la comunidad.

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Esta intervención busca recuperar un área destinada al disfrute de los ciudadanos y fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia en el sector, donde la presencia de automotores en estado de abandono generaba preocupación entre los residentes.

“Agradecemos a la Alcaldía la recuperación del lugar. Alrededor de este espacio público tenemos instituciones educativas, escenarios deportivos y hogares infantiles, donde diariamente niños y familias tenían que convivir con vehículos abandonados que eran utilizados por personas inescrupulosas para realizar actividades ilícitas”, manifestó Eduardo Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Mirador de Nuevo Bosque.

Los vehículos abandonados representan un riesgo para la salud pública y la seguridad ciudadana, ya que pueden convertirse en focos de acumulación de residuos, proliferación de vectores y escenarios propicios para la comisión de actividades delictivas, afectando la calidad de vida de los habitantes.

Con este tipo de acciones, el DATT reafirma su compromiso con la recuperación del espacio público y hace un llamado a todos los cartageneros a actuar con corresponsabilidad, evitando el abandono de vehículos en las vías y zonas comunes, y acatando las normas de tránsito para contribuir a una ciudad más ordenada, segura y amigable para todos.