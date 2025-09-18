‘Papatón’ en Bogotá: compre papa fresca y barata a los campesinos

Actualmente se ha hecho algo cotidiano ver a los campesinos que cultivan diferentes productos vendiéndolos ellos mismos en las diferentes calles o carreteras del país. Esto debido a los problemas a los que se enfrentan para comercializar sus productos, los retos en sostenibilidad y la presión que genera la llegada de papa importada desde el extranjero.

De acuerdo con la Sociedad de Agricultores de Colombia, alrededor de 350.000 familias viven del cultivo de papa, el cual también impulsa el empleo rural y fortalece la economía local.

¿Cuándo y dónde?

Con el fin de apoyar a nuestros campesinos y el producto que cultivan, el próximo sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se realizará en Bogotá una nueva jornada de papatón 2.0, en la que los ciudadanos podrán comprarle papa directamente a los campesinos, sin intermediarios.

La papatón 2.0 se hará entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. en dos puntos específicos de la capital: la rotonda de la calle 134 con carrera 58 y frente al circuito acuático del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El influenciador, Andrés Guerrero, creador de contenido relacionado con temas agrícolas, es quien está liderando esta versión 2.0 de la actividad, además hizo un ejercicio donde evidenció los precios entre la papa importada de Bélgica y los precios que manejan nuestros campesinos.

​Este 20 y 21 de septiembre, elige lo nuestro en la Papatón 2.0 en #Bogotá. Compra fresco, justo y apoya a las familias que cultivan nuestra tierra. 🇨🇴❤️

​🗓️ Cuándo: Sábado 20 y domingo 21 de… pic.twitter.com/N7A5MxKc38 — Andrés Guerrero (@diegoandres_g) September 16, 2025

Este tipo de actividades como la papaton se vienen realizando frecuentemente en las diferentes avenidas del país, muchas veces se puede encontrar a los cultivadores, con sus carros llenos de papa u otros alimentos, cerca a peajes o en diferentes zonas de las capitales vendiendo sus productos de muy buena calidad a muy buenos precios.

De hecho, en el mes de agosto, la Secretaría del Agrocampesinado de Cundinamarca, junto con la Federación Colombiana de Productores de Papa, abrió una convocatoria para apoyar a las asociaciones de cultivadores. La iniciativa buscaba impulsar la productividad, promover el uso de prácticas agrícolas sostenibles y asegurar mejores ingresos para las familias campesinas que dependen de esta actividad.

La convocatoria estuvo dirigida principalmente a organizaciones ubicadas en municipios reconocidos por su alta producción de papa. Entre ellos se encuentran Guatavita, Suesca, San Cayetano, Madrid, Ubaté, Guachetá, Susa, Pacho, Simijaca, Granada, Chocontá, Zipaquirá, Villapinzón y Soacha.