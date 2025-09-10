Agricultores de Chitagá y Silos adelantan papatón en Cúcuta

Cúcuta

Desde las 6:00 de la mañana, agricultores de Chitagá y Silos se tomaron la redoma Pinar del Rio, para adelantar La Papatón.

“Acá tengo 170 bultos. Vendo a $40.000 el bulto, a $20.000 el medio bulto y a $10.000 la arroba” dijo el agricultor Maximiliano Valencia.

Aseguró que tomaron la iniciativa de venir a vender su producto en Cúcuta, teniendo en cuenta que en su territorio el precio está muy bajo.

“Allá en Chitagá y en Silos casi no nos compran la papa, porque está muy barata y si la llevamos a Cenabastos, nos toca pagar comisión y eso no nos da ni para la arranca. La papa pareja se está quedando en el corte. Hay cortes que se ha quedado atrás, que no lo han podido arrancar por los precios, porque toca para el obrero, las bestias para poder sacar el producto. Entonces es muy complicado y eso no se hace nada” dijo Valencia.

Agregó que “acá en Cúcuta, no tengo nada qué decir, gracias a Dios nos han apoyado mucho. Hace unos días bajamos y la vendimos toda, gracias a Dios”.

Invitó a los cucuteños a acompañarlos en estas jornadas, como un apoyo directo que hacen con el agricultor nortesantandereano.