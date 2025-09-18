Nueva EPS anuncia inyección de recursos a red hospitalaria del Tolima

Tolima

Un acuerdo de pago por $11.000 millones logró la red hospitalaria del Tolima a través de la Secretaría de Salud departamental tras un dialogo con la agente interventora de la Nueva EPS, Gloria Polanía. Dichos recursos corresponden a servicios prestados a sus usuarios.

Se conoció que estos recursos permitirán aliviar no solamente la red pública hospitalaria sino también la red privada.

El dinero beneficiará directamente al Hospital Federico Lleras Acosta, a los hospitales de segundo nivel, y a IPS privadas como UMIT y Medicadiz.

¿Qué dicen las autoridades de salud del Tolima?

Ingrid Katherine Rengifo, secretaria de salud del Tolima Ampliar

“Como resultado de esta gestión departamental, el hospital Federico Lleras Acosta ya recibió $6.000 millones y se está a la espera del un desembolso más por el orden de los $1.300 millones”, dijo la secretaria de salud del Tolima, Ingrid Katherine Rengifo.

Asimismo, agregó la funcionaria, se garantiza el fortalecimiento del primer nivel de atención, donde el mes pasado se evidenció un incremento del 29% en el giro de recursos, un avance significativo en la ruta hacia la estabilización financiera del sistema.

De igual forma, Rengifo anunció el inicio de un pilotaje liderado por la Nueva EPS y la Secretaría de Salud del Tolima, enfocado en el seguimiento permanente a la cartera, la radicación de cuentas y, desde luego, el pago efectivo de las mismas. La primera sesión para adelantar este trabajo, se realizará este lunes en Bogotá.