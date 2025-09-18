Mi hijo estaba muy mal, tenía afectados los pulmones y un riñón: Papá de víctima en motín de Funza

Cundinamarca

Andrés Bernal es padre de Juan Felipe Bernal, un joven de 24 años que primero fue conducido como afectado por la inhalación de humo al hospital de Funza y posteriormente trasladado al hospital de Facatativá en donde finalmente falleció. El hacia parte de las 12 personas que estaban en el interior de la estación de Policía de Funza y que posteriormente murió. En diálogo con caracol Radio explicó su versión de lo ocurrido.

“La policía dice que estaban intentando fugarse y eso no es cierto, porque a ellos los habían estado golpeando y echando gases toda la tarde hasta que ya los hicieron desesperar. Mi hijo me llamó y me dijo que necesitaba que fuera alguien porque ya no sabían que hacer y debido a eso fue que hicieron el presunto “motín”. Me imagino que cuando comenzó todo no los intentaron sacar”. Dijo.

Asegura el padre de Juan Felipe que los momentos que vivieron fueron de confusión y falta de información y que al parecer los estaban evadiendo.

“Yo llegué a la estación y comencé a preguntar y me dijeron que todos estaban bien y que los iban a trasladar y después fue que, de tanto preguntar me dijeron que estaba en el hospital de Funza y allá me dijo el policía que estaba con el que estaba bien. Después de eso fue que lo trasladaron al hospital de faca, a las 3 de la mañana. En el hospital nos dijeron lo grave que estaba y después a las 6 de la tarde Falleció”. Explicó.

Asegura el padre del joven que no ha sido contactado por la Policía y que no han tenido una respuesta clara sobre lo ocurrido.

“Acá nadie por parte de la Policía me ha dicho nada ni han tratado de preguntar o hablar conmigo, parece que estuvieran como escondidos”.

En este momento, las investigaciones del caso las tiene el CTI de la fiscalía. Mientras tanto los familiares de las personas afectadas siguen a la espera de una razón. En Caracol radio intentamos comunicarnos con la Policía para saber una respuesta al caso pero no se ha obtenido respuesta.