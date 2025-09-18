Las calles de Mompox están sonando a jazz: Yamil Arana, Gobernador de Bolívar
Esta noche es el gran concierto en el Festival de Jazz que estará a cargo del artista Chabuco
Llegó la hora: todo listo para FestiJazz 2025 en Mompox/ Getty Images
Mompox está celebrando uno de los festivales de jazz más importantes del país en sus calles con una gran programación. Desde el 17 de septiembre y hasta el 20 del mismo mes habrá conciertos de artistas como Chabuco, Gusi, Gilberto Santa Rosa, espacios académicos, de arte y gastronomía, acompañados de Street jazz y presentaciones de circo en las calles de la ciudad.
Noticia en desarrollo...