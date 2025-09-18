6AM6AM

Programas

Las calles de Mompox están sonando a jazz: Yamil Arana, Gobernador de Bolívar

Esta noche es el gran concierto en el Festival de Jazz que estará a cargo del artista Chabuco

Las calles de Mompox están sonando a jazz: Yamil Arana, Gobernador de Bolívar

Las calles de Mompox están sonando a jazz: Yamil Arana, Gobernador de Bolívar

07:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Llegó la hora: todo listo para FestiJazz 2025 en Mompox/ Getty Images

Mompox está celebrando uno de los festivales de jazz más importantes del país en sus calles con una gran programación. Desde el 17 de septiembre y hasta el 20 del mismo mes habrá conciertos de artistas como Chabuco, Gusi, Gilberto Santa Rosa, espacios académicos, de arte y gastronomía, acompañados de Street jazz y presentaciones de circo en las calles de la ciudad.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad