Festijazz Mompox 2025 tendrá más de 300 artistas de Unibac en parques y plazas

El talento de 300 artistas en formación de Unibac estará presente en el Festival de Jazz de Mompox 2025, con inspiradas propuestas en música, artes plásticas y artes escénicas.

Previsto del 17 al 20 de septiembre de 2025, el certamen llega a su 11ª versión, y desde su nacimiento el Talento Unibac ha sido el alma de Festijazz.

El Gobernador Yamil Arana y su plan de desarrollo “Bolívar me Enamora” tiene una apuesta por la educación superior de calidad y brindarle oportunidades reales a la juventud, lo que compagina con la misión institucional de Unibac, y gracias a su respaldo la institución universitaria enviará una delegación cercana a 300 artistas universitarios que estarán en los desfiles, la música en las calles, murales, la Melomanía y grupos como Unibac Jazz and Jam, Unibac Brass, Apolo Quintet by Unibac, Orquesta Tropical Unibac, coro Unibac Voci del Mare y Coro Góspel Unibac

Colectivos de artes escénicas contribuirán con su colorida propuesta en el desfile de “Ríos de Gente”, en la apertura de la programación cultural de Festijazz.

La presencia más vistosa que se toma calles y plazas la conforman los 11 grupos de Street Jazz, cada día animando a los miles de visitantes de Mompox.

El epicentro de las actividades de Unibac estará en la plaza de Santa Bárbara, donde se instalará la tarima de Melomanías, con una nutrida programación de artistas en formación e invitados especiales.

Los conciertos de los coros Voci del Mare y Coro Góspel de Unibac están previstos para el sábado 20 de septiembre en la iglesia de Santa Bárbara, desde las 10 de la mañana.

El Conservatorio de Música “Adolfo Mejía” de Unibac tendrá presencia especial en Máster Class con los maestros Liliana Atencia (técnica vocal), José Luis Montes (viento metal) y Adonay Torregrosa (lutería).

Un grupo de 15 artistas plásticos, bajo la dirección del maestro Laureano Alcalá, docente de Unibac, pintará un mural de 15 metros cuya temática y ubicación serán una maravillosa sorpresa.

Además, el canal TVArt, del programa de Comunicación Audiovisual, hará un despliegue tecnológico sin precedentes, para desarrollar una transmisión producida por docentes y estudiantes, con un set especialmente acondicionado para el cubrimiento de toda la propuesta artística de Unibac, el alma de Festijazz.