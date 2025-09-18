Festijazz Mompox 2025 tendrá más de 200 policías encargados de la seguridad

El Festival Internacional de Jazz de Mompox – 2025, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre, transforma el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Cruz de Mompox en un escenario mágico donde la música, el arte y la tradición se entrelazan.

En este entorno único, la Policía Nacional de Colombia despliega su estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, garantizando la seguridad de propios y turistas para que puedan disfrutar plenamente de esta joya patrimonial.

Mompox, con sus calles empedradas, su arquitectura colonial y el cálido abrazo del río Magdalena, se convierte en el telón de fondo perfecto para el Festijazz. La música inunda cada rincón, creando una atmósfera vibrante y festiva que invita a explorar la riqueza cultural de este destino único en el Caribe colombiano.

Más de 200 uniformados estarán presentes en los principales puntos de encuentro, eventos y zonas turísticas, velando por la tranquilidad de los asistentes. La estrategia de seguridad de la Policía Nacional no solo busca prevenir incidentes, sino también fomentar un ambiente de confianza y cercanía con la comunidad.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, destaca que “nuestros uniformados no solo están para garantizar la seguridad, sino también para ser guías y aliados de los visitantes, brindando información y asistencia en todo momento. Queremos que Mompox se sienta segura y acogedora, para que todos puedan disfrutar de este evento cultural sin preocupaciones”.

La Policía Nacional invita a la comunidad a colaborar con las autoridades, reportando cualquier situación sospechosa y participando activamente en la construcción de un entorno seguro y tranquilo. La seguridad es un compromiso de todos, y juntos podemos hacer de Mompox un destino aún más atractivo y memorable.