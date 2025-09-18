Farándula

La música popular vuelve a tomarse El Campín con Pa’ Gozar y Cantar 2.0

Bogotá vivirá la segunda edición del festival más esperado del género Popular Colombiano

FESTIVAL PA GOZAR Y CANTAR 2 0 CREDITOS DIANA ALFONSO PRESS

Tras el éxito rotundo de su primera edición en 2023, el Festival Pa’ Gozar y Cantar regresa en su versión 2.0 al Estadio El Campín de Bogotá el próximo 28 de febrero de 2026, con una nómina estelar de artistas nacionales e internacionales.

Calibre 50, Arelys Henao, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Francy, El Andariego, Kelly Cárdenas, Los Rayos de México, Lenin Ramírez, Charrito Negro, Álzate, El Agropecuario y Joaquín Guiller serán los encargados de encender el escenario con sus grandes éxitos.

El empresario Rafael Pedraza anunció una experiencia única: cada entrada incluye aguardiente al inicio del evento, y los palcos recibirán 10 medias. Las entradas ya están disponibles en www.tuboleta.com

Con más sorpresas por revelar, esta segunda edición promete ser

