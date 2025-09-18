Danny Marín y sus Amigos encenderán el Movistar Arena con una fiesta de merengue

El sábado 20 de septiembre, el Movistar Arena de Bogotá se transformará en el epicentro del merengue con el concierto “Danny Marín y sus Amigos”, una celebración musical por el Día del Amor y la Amistad.

El reconocido merenguero colombiano reunirá a grandes figuras del género como Wilfrido Vargas, Bonny Cepeda, Fulanito, Kinito Méndez y Miriam Cruz, en una noche cargada de ritmo, sabor y alegría.

Con una producción de alto nivel, más de 20 músicos en escena y siete horas continuas de música en vivo, el evento promete más de 70 éxitos merengueros y un emotivo homenaje a las leyendas del género.

Además, se esperan artistas sorpresa que visitan por primera vez Bogotá en un show de esta magnitud.

“Danny Marín y sus Amigos” será más que un concierto: una auténtica fiesta tropical que reunirá generaciones en torno al merengue y marcará un hito en la agenda cultural de la ciudad.