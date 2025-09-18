Danny Marín y sus Amigos encenderán el Movistar Arena con una fiesta de merengue
El 20 de septiembre, Bogotá vivirá una noche inolvidable de Amor y Amistad al ritmo del merengue
El sábado 20 de septiembre, el Movistar Arena de Bogotá se transformará en el epicentro del merengue con el concierto “Danny Marín y sus Amigos”, una celebración musical por el Día del Amor y la Amistad.
El reconocido merenguero colombiano reunirá a grandes figuras del género como Wilfrido Vargas, Bonny Cepeda, Fulanito, Kinito Méndez y Miriam Cruz, en una noche cargada de ritmo, sabor y alegría.
Con una producción de alto nivel, más de 20 músicos en escena y siete horas continuas de música en vivo, el evento promete más de 70 éxitos merengueros y un emotivo homenaje a las leyendas del género.
Además, se esperan artistas sorpresa que visitan por primera vez Bogotá en un show de esta magnitud.
“Danny Marín y sus Amigos” será más que un concierto: una auténtica fiesta tropical que reunirá generaciones en torno al merengue y marcará un hito en la agenda cultural de la ciudad.