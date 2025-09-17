El Festival Internacional de Teatro de Manizales presentó las compañías locales en la programación

Del 2 al 8 de septiembre se realizará Festival internacional de Teatro de Manizales

Manizales

Manizales, reconocida como la cuna del festival de teatro más antiguo de Latinoamérica, se prepara para una edición número 57 y que se realizará del 26 de septiembre al 5 de octubre.

Este año, el teatro local ocupa un lugar central en la programación, destacando el talento y la calidad de las agrupaciones manizaleñas.

La selección de los participantes en la programación

El proceso de selección contó con 15 grupos participantes, seis compañías han sido elegidas para presentar sus obras.

Octavio Arbeláez Tobón, director artístico del FITM, expresó su entusiasmo por la “nutrida y gran participación del teatro manizaleño y caldense” por lo que destacó además que esta edición promete “muchas alegrías y muchas posibilidades de acercarnos al teatro de diferentes maneras”.

Compañías y obras seleccionadas

La Casa Ensueño – Andrómeda 3.0, Teatro Inverso, Hurón Teatro, Teatro Estridente

La Aventura de Aprender – Feeling Vocal

El Ojo de la Casa – Teatro El Escondite

Rapsodia para un Instante – Teatro Punto de Partida

El Poder de la Palabra – Ópalo Teatro

Somos Médula – Compañía Pasos Juntos Danza Contemporánea & Semillero Cuerpo y Espacio (Universidad de Caldas)

Alianza con la Ruta del Teatro de Manizales

Además de la programación de obras, el Festival realizó una alianza con la Ruta del Teatro de Manizales, un circuito independiente con más de 12 años de trayectoria y que agrupa cinco salas y siete agrupaciones de la ciudad.

David Carmona, vocero de la Ruta del Teatro, destacó que esta alianza permitirá la participación de actores de gran renombre de la ciudad logrando que los seguidores del arte y las obras teatrales participen de los recorridos por la ciudad

“Esta convergencia aportará al desarrollo del sector teatral de Manizales, permitiendo la movilización de espectadores, así como la proyección y visibilidad del sector escénico local” destacó el líder de la Ruta del Teatro.