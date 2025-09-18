Gobernador exige priorizar obras en Risaralda durante Comité Directivo de Vías del Samán

Pereira

Luego de varios meses de solicitar por parte de la Gobernación de Risaralda la realización del Comité Directivo del Programa Vías del Samán este se llevó a cabo en la ciudad de Cali donde se tomaron varias determinaciones fundamentales para el avance de las obras en esta región.

En su intervención el gobernador de Risaralda, Juan diego Patiño señaló la importancia de priorizar la construcción de la intersección vial de Tacurumbí teniendo en cuenta que esta conecta a otras regiones por el sector de Cerritos y con el hospital de Alta Complejidad que se está construyendo, debido a que estas obras, no solo benefician a los risaraldenses, si no a miles de usuarios que serán atendidos de el norte del Valle, al Chocó, Quindío y Caldas.

Agregó el gobernador que los eventuales excedentes, cercanos a 90 mil millones de pesos, que hasta ahora se habían planteado como adición a la avenida El Pollo, deberían destinarse a esta intersección vial de Tacurumbí, cuyo costo asciende a 120.000 millones y que ya cuenta con estudios y diseños listos para su ejecución.

“Para el próximo año, se aprobaron 30.500 millones para gestión vial integral y el puente de Belmonte Bajo, dentro del convenio Vías del Samán. Iniciarán las obras de la primera etapa de la avenida El Pollo, con una inversión de 210 mil millones. Se espera culminar en diciembre la glorieta de Galicia, clave para la movilidad del sector. También se prioriza el tramo de Tacurumbí, acceso al hospital regional de alta complejidad, un proyecto de más de 730 mil millones que beneficiará a Risaralda, norte del Valle, Chocó, Quindío y Caldas”, explicó Patiño.

En el comité, José Luis Cala Estupiñán, gerente de Findeter, anunció dos nuevos proyectos que suman inversiones por más de $50.565 millones y que próximamente saldrán a convocatoria pública, uno de ellos, cubre el corredor vial entre Norte del Valle y Risaralda con una inversión de más de 30 mil millones de pesos.

“En el comité directivo de Vías del Samán, Finreter anunció el inicio de obras en Romira y El Pollo, ya socializadas con la comunidad. También se anunció la contratación de dos convocatorias públicas el próximo mes: una por 20.000 millones para la vía Panorama y otra por 30.000 millones para la gestión vial integral (GBI) de todos los corredores de Vías del Samán”, agregó Estupiñán.

El gobernador también anunció la creación de una dirección regional de Vías del Samán, que rendirá cuentas de manera constante a las gobernaciones de Valle del Cauca y Risaralda sobre el avance del convenio, toda vez que una de las problemáticas para darle celeridad al programas vìas del Samán había sido la centralización de las decisiones en Bogotá.Gobernador exige priorizar obras en Risaralda durante Comité Directivo de Vías del Samán.

