Congresista denuncia presunta corrupción en proyecto de vivienda al occidente de Risaralda

En la lupa de la congresista risaraldense, Carolina Giraldo, está un contrato para el año 2023 que tenía como objetivo la construcción de vivienda para 18 familias del municipio de Pueblo Rico y que terminó con promesas incumplidas, casas demolidas y más de $1.300 millones de pesos que fueron anticipados y que no se sabe en manos de quien quedaron.

En la investigación realizada por la representante a la Cámara, pudo establecer que el contrato de obra fue por más de $2.700 millones de pesos, y fue suscrito entre el fondo mixto Fonpacífico y la empresa Inprosos S.A.S., seleccionada mediante invitación privada.

A esta firma se le entregó un anticipo del 50%, es decir, alrededor de $1.350 millones de pesos, sin embargo, lo construido sólo costó $150 millones, teniendo en cuenta, que se construyeron cuatro casas, que luego debieron tumbarse.

Carolina precisó que fueron varias las irregularidades cometidas por los contratistas que frustraron la construcción de estas viviendas y el sueño de estas familias de tener una casa.

“En 2023, en Pueblo Rico, Risaralda, 18 familias esperaban su vivienda con un proyecto de casi 3 mil millones de pesos de regalías, es decir, presupuesto público; sin embargo, solo hicieron cuatro casas, tan mal construidas que hubo que demolerlas porque ni siquiera cumplían con las normas constructivas.”

Adicionalmente, Giraldo afirma que no existió un mecanismo claro para seleccionar a los beneficiarios de las viviendas, pues no existe listado alguno ni criterios de caracterización y elegibilidad por parte de la Dirección Nacional de Planeación o el municipio.

En enero de 2025 se declaró formalmente el incumplimiento del contrato y se pidió a la aseguradora del mismo responder por los recursos.

Según la Representante, la empresa Inprosos S.A.S. habría incurrido en las siguientes presuntas irregularidades:

- Iniciar obras sin contar con los permisos legales ni las licencias correspondientes.

ni las licencias correspondientes. Desconocer los estudios y diseños técnicos acordados.

acordados. Presentar fallas estructurales en la construcción y utilizar materiales de baja calidad.

y utilizar materiales de baja calidad. Recibir recursos públicos sin que la póliza de estabilidad de obra cumpliera con los requisitos establecidos.

La congresista también denunció que este caso sería un ejemplo de cómo operan los llamados “contrataderos”, figuras como estos fondos que esquivan el Estatuto General de Contratación Pública y dificultan la vigilancia ciudadana.

“La plata pública es sagrada, no de privados que incumplen. Pongo los hechos en conocimiento de los entes de control porque las familias de Pueblo Rico que esperaban una casa merecen respuestas, y lo mínimo es que se garantice que esto no vuelva a repetirse y saber si habrá otro proyecto de vivienda”, concluyó la representante.